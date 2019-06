«Villafranca merece Las Edades y Las Edades también que lo seamos»

Balance del anterior mandato y objetivos

«Creo que los resultados de las municipales han sabido reconocer el trabajo de este equipo de gobierno, con todas las dificultades que tuvimos. Recuerdo que gobernamos en minoría y creo que hemos sabido vencer las dificultades. Este trabajo de cercanía ha sido entendido por la población. Y por eso estamos orgullosos y, si cabe, con más responsabilidad. Esperamos estar a la altura. Haremos un proyecto de presupuestos y tenderé la mano al resto de grupos».

Bajar impuestos; si es posible y «con responsabilidad»

«Estamos comprometidos con bajar los impuestos. El IBI, el de vehículos, que son altos... En 2014 se firmó un plan de pagos, al que yo me opuse, porque consideraba que era de difícil de cumplir.

Cuando uno tiene la responsabilidad de gobierno, también es verdad que estás atado de pies y manos; en este caso con Hacienda. Será uno de los caballos de batalla del mandato. Tocar un punto supone 120.000 euros al año. Será cuando podamos. También si queremos atraer población debemos incentivar. No creo que pueda ser en este mandato, quizá en el último año».

Las Edades: «El obispo de Astorga era nuestro valedor»

«Villafranca merece Las Edades del Hombre. El potencial es indudable y hemos mejorado mucho en la hostelería y aparcamientos, aunque es difícil. Lástima la muerte del obispo de Astorga, que era uno de nuestros principales valedores. Será también un empujón más en su honra mostrar todo nuestro patrimonio. Villafranca merece serlo y Las Edades merecen que vengan; hemos prestado patrimonio en varias ocasiones a otras sedes».

En busca de una solución a los accesos a Villafranca

«La solución al tráfico en Villafranca pasa por un nuevo acceso. Todos los equipos de gobierno lo hemos intentado. Es fundamental. Apostamos por un proyecto paralelo al río, aunque hay problemas con la Confederación. Estamos haciendo propuestas».

Apoyo a Mañueco en la Junta y al PP en Diputación

«En cada caso hay que valorarlos. Los pactos son lícitos. También yo accedí y por pactos me quedé fuera. Está en la buena labor de los políticos, más ahora que no sopla a favor. Deseo que la Junta sea presidida por Alfonso Fernández Mañueco, al que tengo en gran consideración y es buen amigo de Villafranca. También me gustaría que la Diputación estuviera gobernada por mis compañeros. Es verdad que los planes provinciales se han hecho de manera muy matemática y que defiendo algún factor diferencial. No es el mismo importe en Villafranca que en otra población que no tiene tanto patrimonio. Dicho esto, si se mantienen, practicamente las inversiones van a ser similares. De no gobernar el PP, tengo que decir que Eduardo Morán es una persona encantadora, cercana y comprometida y si finalmente gobierna va a ser una etapa muy fructífera para el Bierzo. De Villafranca, me consta. De no salir el PP, el mejor candidato es él».

Consejo: «Debemos ceder competencias»

«El desarrollo de Villafranca, Cacabelos... es el desarrollo del Bierzo. El Consejo tiene que dar un paso adelante y los ayuntamientos debemos agruparnos, ceder competencias. Debemos ser generosos. Juntos seremos más fuertes».