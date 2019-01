Villafranca modificará partidas para salvar de la ruina el atrio de los Paúles

M. Félix | Ponferrada

En Villafranca del Bierzo no tienen presupuesto municipal para este año porque no hubo consenso ni votos suficientes en su aprobación el pasado mes. De esta forma, según contaba ayer el alcalde, el popular José Manuel Pereira, se verá obligado a prorrogar el del año anterior y ello implica que se puedan prorrogar las partidas de gastos corrientes, pero no las partidas de inversión. Por eso, ante las necesidades perentorias que se le presentan, el regidor ha decidido echar mano de modificaciones presupuestarias, recortar partidas de un lado, para sumarlas a otros. Y así es como pretende acometer una de las obras que considera urgentes, como es la actuación en el muro del atrio de los Paúles de Villafranca, y también la primera fase de restauración de una palloza en la aldea de Campo del Agua.

El caso del Convento de San Nicolás el Real, también conocido como de los Padres Paúles, preocupa al alcalde, dado que existe un muro que carga humedades y agua cuando llueve mucho y se teme que se pueda venir abajo.

En el caso del atrio de los Paúles se estima una inversión de uso 200.000 euros. «Quiero transmitir a los vecinos un mensaje de tranquilidad; estamos trabajando, estamos buscando fórmulas mediante la modificación de algunas de las partidas, hacer modificaciones, porque pensamos que hay cosas que no podemos dejar de atender», manifiesta el alcalde. La fórmula es recortar de donde se estima que haga menos daño, y así cita por ejemplo que en la fiesta de Santo Tirso, en lugar de contratar una orquesta, hacerlo con una charanga, o cuando llegue la Semana Santa, en lugar de gastarse el dinero en una banda o gran despliegue de cartelería, recortar. «En resumen es que nos lo han puesto muy difícil gobernar en minoría, y con la no aprobación del presupuesto nos han dado un apretón de tuercas, pero bueno, vamos a tratar de sacarlo adelante», dice el regidor.

Cuenta José Manuel Pereira que en el atrio de los Paúles existe un problema que se está agravando, y es que «en la salida de las aguas embolsan las aguas y ese agua empuja las paredes del atrio hacia afuera y, según se va desde la plaza se ve la estructura de sillería que las piedras se van separando, pero si lo ves por el lado contrario, mirándolo desde el Jardín de la Alameda, se ve deteriorado». Coincide con una parte en donde el muro es de canto rodado y cuando llueve se acumula allí el agua. «El agua sale a presión por las grietas como si fuera un canalón y por eso hemos trabajando mucho en ese proyecto, con actuación también en unos peldaños más suaves», explica Pereira.