Vox pide la retirada de su lista en Ponferrada tras la disputa entre las dos facciones

Doble sorpresa en las filas de Vox. Primero fue la retirada de la lista de Fátima López Placer por el apoderado José Luis Ramón Gavela, para encabezar él la candidatura. Y ayer se conocía un escrito dirigido y registrado en la Junta Electoral de Zona de Ponferrada —con membrete y dirección de Vox en la calle Nicasio Gallego de Madrid— en el que se indica textualmente lo siguiente: «Reunidos el Comité Ejecutivo Nacional del partido político Vox, y comprobando que la candidatura del municipio de Ponferrada no es la aprobada por este Comité Ejecutivo nacional, por decisión unánime del mismo, procede anular y dejar sin efecto la candidatura presentada a Elecciones Municipales de 2019». El que iba a ser el candidato definitivo, José Luis Ramón Gavela, confirmaba que no habrá candidatura con las siguientes palabras: «Fátima, al final, ha conseguido anular la lista que se había presentado». También descartaba que hubiera alguna posibilidad de recurso, por lo que daba por definitivo que Vox no concurrirá a las elecciones municipales en Ponferrada. «Ya no hay plazos ni tiempo para ello», remarcaba Ramón Gavela.

Por su parte, Fátima López Placer, negaba ayer que ella tuviera algo que ver, y que en ningún caso había presentado recurso alguno a la retirada de su lista en la Junta Electoral y emplazaba al periodista a una rueda de prensa que ofrecerá el próximo martes, a las diez de la mañana en el hotel Temple de Ponferrada. «Allí contaré todo. Ahora no», zanjaba. Eso sí, confirmaba que, en efecto, Vox no llevará lista a las Municipales de Ponferrada. Voz nacional no quiso ayer hacer declaraciones.