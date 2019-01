¿Y si 'exportamos' la idiosincrasia de los paisanos bercianos a 1.400 millones de chinos?

¿Cómo es posible sentirse más solo en una ciudad de 35 millones de habitantes que en un un pueblín del Bierzo?. La pregunta se la va a plantear a los asiáticos -en concreto a japoneses y chinos- el documental que está haciendo la productora audiovisual Mandeo Records. En seis capítulos rodados en León (especialmente en el Bierzo) y en Galicia se emplea como gran hilo conductor algo que el responsable del proyecto, Daniel López, tiene perfectamente claro pero que cuesta traducir en palabras. "Lo que queremos resaltar es eso que podíamos llamar como la hospitalidad o la idiosincrasia de la gente de nuestras aldeas".

"El gran hilo conductor de esta serie documental , no solo es poner en valor territorios, gastronomías, etnografías o el Camino de Santiago… sino , responder a una pregunta muy importante y que nosotros nos hicimos: “¿Cómo se puede sentir alguien más solo en una ciudad de 35millones de habitantes que en una aldea de Galicia o de León? "

Urbes enormes como Shanghai con más de 30 millones de personas o Tokio con casi 35 millones son, en el fondo, ciudades deshumanizadas. "Allí la mayoría de las personas viven aisladas", añade. En cambio, su documental, pone el acento en la mayor conexión (en definitiva en la mayor humanidad) que hay "en cualquier aldea rural del Bierzo o de Galicia".

Lo percibieron con los muchos peregrinos japoneses que vienen haciendo el Camino de Santiago, por ejemplo. A todos les sorprende por ejemplo encontrarse más cercanía en un pequeño pueblo como puede ser Toral de Merayo o El Acebo (este con apenas cincuenta habitantes) que en Tokio rodeado de 35 millones.

Vista panorámica del pequeño pueblo de El Acebo. DL

El proyecto es una serie documental de seis capítulos que transcurre entre Castilla y León y Galicia que se 'venderá' en China y Japón. Mandeo Records, es una productora audiovisual afincada en Miño (A Coruña) con un recorrido de mas de 13 años en el sector. "Desde hace cuatro años iniciamos una pequeña expansión que nos llevó a realizar proyectos en China, Japón y Alemania principalmente y fue a principios del verano pasado cuando abrimos nuestra delegación en Shanghai y tener un equipo propio asentado allí. De ahí nace este proyecto. De nuestra propia experiencia personal.

Me hice muchas veces esa pregunta en el medio de Shanghai: “Cómo puede ser posible que esté en una ciudad de mas de 30 millones de habitantes y me sienta solo?. Como es posible que esté en un sitio como Piornedo, Peñalba, Villamartín, Toral de Merayo… y me sienta super arropado?”. La respuesta -dice Daniel- está en la calidad humana de la gente, la generosidad y la sensación de que nunca te considerarán un “anónimo”.

Esta serie documental es una producción propia que se está grabando en formato cine digital, con todos los hándicaps que ello conlleva, en el que parte del equipo es gallego, parte del Bierzo y parte es chino. Esperan que su difusión comience en China en noviembre de este año.

Daniel López se encarga del guión, dirección y dirección de fotografía. Y ahora viene la amplia conexión berciana. El sonido está a cargo de uno de los mejores técnicos de sonido directo del Bierzo, Diego Amigo Rapado y la música está compuesta por XDaudio, un estudio de composición musical asentado en el Bierzo. "Como se puede ver la conexión Bierzo–Galicia va mas allá de que nos consideremos entre todos cinco provincias unidas, comenta Daniel López con una sonrisa.

"Para mi como realizador, lo más importante de todo es captar la verdadera esencia de las relaciones humanas. Un paisaje , una gastronomía, una etnografía, un territorio etc no sería nada sin eso. Y tenemos casi 1.400 millones de chinos y 127 millones de japoneses a los que contarle nuestra sensación y forma de ser", dice a modo de resumen