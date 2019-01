Acabar con los caciques: así quiere hacerlo Vox

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha señalado este miércoles que su formación política llega a Castilla y León con el objetivo de cambiar "las viejas políticas" que se practican en esta Comunidad Autónoma, donde "los caciques de turno tienen que controlar la vida política".

Antes de participar en el primer mitin de Vox en Salamanca, al que han acudido cerca de 800 personas, Ortega Smith ha explicado ante los medios de comunicación que llega a Castilla y León para "apoyar la España viva y la España puesta en pie" y para trabajar ante las próximas elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

Preguntado por los periodistas sobre la oferta que quiere presentar Vox para Castilla y León, Ortega Smith ha explicado que pretenden cambiar "la forma de hacer política", una forma que en "Andalucía era del PSOE y en esta Comunidad Autónoma es del PP".

Por ello, su partido quiere modificar esas "viejas políticas de siempre, donde los caciques de turno tienen que controlar toda la vida política" y lo ha resumido en la idea de que buscan "una aplicación de Vox para Castilla y León".

Para el número dos de la formación verde, en Castilla y León tienen puestas "grandes expectativas", a tenor del "volumen de afiliación, de simpatizantes, del movimiento de las redes sociales", lo que va a suponer obtener "unos buenos resultados en las elecciones municipales y autonómicas y en las generales".

"Estamos convencidos de que nuestra aportación en la política va a ser importante y novedosa y va a ser un cambio respecto a las políticas que se han hecho hasta ahora", ha señalado.

Para Castilla y León, Javier Ortega ha afirmado que se plantea "la austeridad en el gasto, una bajada de impuestos en todo lo que sea posible desde las competencias autonómicas, la lucha contra la posible corrupción en instituciones y la recuperación de las zonas rurales que se encuentran abandonadas".

En tres ocasiones los periodistas han preguntado al secretario general de Vox sobre posibles candidatos y en los tres casos ha asegurado que "no existen ni precandidatos, ni candidatos, ni posibles candidatos", sino que "son sólo especulaciones que hacen los medios de comunicación o alguna persona en concreto que quiera ser candidato".

Sin embargo, y preguntado en el caso concreto del burgalés José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que ETA mantuvo secuestrado durante más de 500 días y que ahora es dirigente de Vox, su secretario general ha afirmado que "sería un magnífico candidato en cualquier puesto".

"Pero no lo es en estos momentos, porque no ha manifestado él que quiera serlo y porque no se ha hecho todavía un proceso de selección. Es un referente ético de lo que es tan necesario en España", ha agregado.