Albert Rivera y Arrimadas salen en tromba en defensa de Silvia Clemente

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió hoy la incorporación de personas de otras formaciones políticas a su partido como Silvia Clemente, exdirigente del PP en Castilla y León, y aseguró que se suma a un proyecto transversal y constitucionalista.

En declaraciones en una entrevista esta mañana en la Cadena Cope, Rivera se refirió a personas que se unen a su partido entre las que mencionó a Joan Mesquida, que “ha roto el carné del PSOE y será candidato en Baleares, y a Silvia Clemente, que el pasado jueves informó de su dimisión como presidenta de las Cortes de Castilla y León y de su baja en el PP por divergencias con el líder autonómico popular, Alfonso Fernández Mañueco.

El dirigente de Ciudadanos recordó que esta mañana Clemente será presentada en Valladolid por el secretario general naranja, José Manuel Villegas, después de que la expresidenta haya sido habilitada como independiente para concurrir a las primarias a la Junta de Castilla y León en las que se enfrentará a Francisco Igea.

Rivera cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de “purjar” a dirigentes de su partido que se oponen a que pacte con los separatistas, donde citó expresamente a José María Barrera y a la vallisoletana Soraya Rodríguez. “Me metí en política hace más de una década para que no hubiera presidentes como Sánchez, para que mi país tuviera claro, más allá de ideologías, los límites y líneas rojas de con quién llegar a acuerdos y con quién no”, concluyó.

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha rechazado que el desembarco de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, en la formación naranja suponga un problema para la formación liberal y ha asegurado que en el partido que lidera Albert Rivera no hay "dedazos".

"En nuestro partido hay primarias y la regeneración es eso. Al proyecto de Cs se está incorporando mucha gente, votantes del PSOE y PP y profesionales que saltan a la política, también gente que viene de otras formaciones", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Arrimadas ha insistido en que no ve ningún problema en sumar gente. "Esto no es una religión, si están preparados y limpios se puede sumar. Decidirán los afiliados, aquí no hay dedazos", ha recordado. "Hay gente valida en otros partidos que están saliendo porque no ven la regeneración", ha añadido a este respeto.

La expresidenta de las Cortes, que dejó su cargo institucional y las filas del PP el pasado jueves, presentará este lunes su candidatura a las Primarias de Ciudadanos en Castilla y León en una rueda del prensa en la que estará acompañada por el secretario general de la formación, José Manuel Villegas.