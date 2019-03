Albert Rivera promete un plan contra la despoblación con una deducción del 60%

firma | data

El presidente de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, anunció ayer un pacto nacional contra la despoblación con propuestas fiscales especiales de una reducción del 60 por ciento en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las personas que se quieran instalar en las zonas rurales.

Rivera, que abrió el ciclo bajo el título Tus candidatos a fondo organizado por la Agencia Ical, se comprometió a impulsar este plan como una política de Estado desde el diálogo y con las comunidades autónomas. «Enchufar a gente en las diputaciones no ha sido la solución», criticó, después de recordar que Castilla y León ha perdido 150.000 habitantes en los últimos años.

El candidato ‘naranja’ afirmó que en la campaña hablará de futuro y de los retos de España, donde citó la despoblación, el empleo, las pensiones, la sanidad o la educación, y enfatizó que »¡basta ya de hablar de los huesos de Franco o del aborto!», en referencia a PSOE y PP. Rivera apostó por recuperar la igualdad tanto para los territorios como para las personas que los habitan, ya que consideró que está «fragmentada» por el nacionalismo.

Dialogado con municipios

Será un plan integral, impulsado por el Gobierno de España que aspira a presidir a partir del 28 de abril pero dialogado con los municipios y las autonomías y en el que se aborden las infraestructuras, el empleo, los autónomos, la innovación o los servicios sociales, pero también una fiscalidad distinta para municipios de menos de 5.000 habitantes o con una ratio de ocho habitantes por kilómetro cuadrado, donde enumero la reducción de un 60 por ciento en el IRPF.

Rivera insistió en las medidas para hacer «atractivo» vivir en el mundo rural y remarcó el principio de igualdad para que un ciudadano tenga los mismos derechos en cualquier parte del territorio, a la vez que apuntó que este plan será presentado y que cuenta con un cálculo económico.

Números sobre identidad

Igualmente, vinculo el debate de la población con la financiación autonómica y se comprometió a abrir el debate en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para renovar un sistema caducado desde hace seis años. No obstante, reconoció que el diálogo no será fácil entre las comunidades al defender parámetros distintos en su cálculo, pero apostó por «convencer» sobre el coste que supone la prestación de servicios en lugares despoblados y territorios extensos, como Castilla y León.

«Con números, con identidades y banderas estamos perdidos, los nacionalistas tratarán de llevarse el gato al agua», respondió en relación a cómo convencer a las comunidades que defienden sus parámetros, unas la población por encima y otras la ponderación de la extensión, la baja densidad o el envejecimiento, y en los «que tienen parte de razón». En la baja natalidad, incluyó la precariedad de los contratos —recordó su propuesta de contrato único— y la defensa de la llamada ‘mochila austriaca’ que supone que un trabajador que se quiere ir de una empresa lo hace con unos derechos y una indemnización. «Es un sistema más moderno», aseveró, pero también se refirió a la tarifa superreducida de 30 euros a la mujer en el medio rural o la tarifa plana durante 24 meses a autónomos con hijos. «Es una política más inteligente que machacar», apostilló.

Rivera respondió a las preguntas de los directores de Diario de Burgos, Raúl Briongos; Diario de León, Joaquín Sánchez Torné; El Norte de Castilla, Ángel Ortiz, y del informativo nocturno de CyLTV, Juanma Pérez. El director de Ical, Luis Miguel Torres, y la delegada de la Agencia en Burgos, Mariluz Martínez, condujeron el acto, que se emite por La Siete de CyLTV de ayer viernes a las 10.30 horas.

Elogios de Igea

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, defendió hoy el liderazgo de Albert Rivera, «que escucha, cree en el mérito de las personas y en la libertad», así como en la configuración de equipos variados en la dirección del partido.

De Rivera afirmó que «cree que la política es una actividad noble y dirigida para los mejores, que cree en el mérito pero sobre en la libertad». Además, manifestó que es «una persona que escucha en las ejecutivas, donde la gente habla, escucha, discute y lo hace con libertad». Así, indicó que en el Congreso creó la dirección ampliada con todos los portavoces. «La política no es solo capacidad de liderazgo sino de escucha, capacidad de comprensión y de resistencia», señaló. «Yo siempre me he dirigido, cuando me han preguntado por Albert Rivera, como quien es capaz de caminar con reyes y guardar la virtud, que es capaz de apostar todas las ganancias a la suerte de un día y perder y plantarse y hacer como si nada hubiera pasado. Es un buen hombre, que es lo más importante para mi», concluyó.

El presidente de Ciudadanosconsideró además «más difícil» el acuerdo en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tras las elecciones del 26 de mayo, con Pedro Sánchez en el Gobierno y su «política sectaria», al que retó ya a decir si piensa gobernar con los independentistas, a la vez que sostuvo que pueda haber un presidente naranja aunque no sea el ganador de los comicios. Preguntado expresamente por los pactos postelectorales y si en Castilla y León están dispuestos a apoyar al socialista Luis Tudanca, manifestó que el «problema está en las políticas sectarias» de Sánchez, donde miró expresamente al alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Del regidor vallisoletano, uno de los primeros valedores de Sánchez y portavoz federal en su ejecutiva, criticó que hable de «bandos, bronca, de rojos y azules y a veces con nada de educación», en referencia a una respuesta a la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente». Puente es la quintaesencia del sectarismo de Sánchez», sentenció.