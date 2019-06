"Ana Carlota Amigo tendrá un puesto de relevancia en el equipo del presidente"

La procuradora leonesa de Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, tendrá un puesto de relevancia en el próximo equipo de Francisco Igea. «Protagonista», destacan fuentes del partido naranja, que prefieren de momento no adelantar si pedirán la presidencia de las Cortes para el partido. La leonesa podría convertirse en la portavoz del grupo parlamentario, un puesto desde el que sería la voz de los cambios que Ciudadanos quiere pilotar para la Comunidad.

Las Cortes de Castilla y León se conformarán el próximo 21 de junio. Ese mismo día, el presidente de la Cámara llamará al candidato a presidir la Junta.

En esta ocasión, las Cortes tienen tres procuradores menos, 81, con lo que la mayoría absoluta se conforma con 41, un número que logran sumar los representantes autonómicos del PP — que tiene 29— y Cs que consiguió doce procuradores, por lo que no necesitan del concurso de ningún otro partido político. Por esta razón, desde Ciudadanos dejan claro que no ayudaría en la negociación la foto del PP con Vox, que tiene un procurador en las Cortes. Sobre la posibilidad de implicar en el acuerdo a los leonesistas de la UPL y a XAV, la escisión del PP protagonizada por Jesús Manuel Sánchez Cabrera, en el partido naranja advierten de que son «alérgicos» a los partidos localistas. «Nuestro interés no son los territorios sino los ciudadanos», manifiestan.