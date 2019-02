Una Comunidad que deja a sus jóvenes atrás

Un 84,7 por ciento de castellanos y leoneses considera que Castilla y León no ofrece oportunidades suficientes para los jóvenes. Las mujeres son ligeramente un poco más críticas que los hombres, pues opina así un 85 por ciento frente al 84,5 de ellos.



Así lo determina la encuesta de Sigma Dos para la Agencia Ical que, por grupos de edad, eleva a un 90,8 por ciento la opinión de los que cuentan con entre 45 y 64 años que creen que no existen opciones suficientes en la Comunidad para los jóvenes. Precisamente, el colectivo al que va dirigido la encuesta, los de entre 18 y 29 años, son lo que mejor ven la situación, pues un 77,9 por ciento cree que las oportunidad son escasas, frente a un 20 por ciento que asegura lo contrario, el porcentaje más alto.



Igualmente, un 86,2 por ciento de los que tienen entre 30 y 44 años también ven salidas insuficientes para los jóvenes; y un 79,1 por ciento de los mayores de 65 años. Además, el escenario es peor entre los que residen en capitales de provincia (86,9 por ciento) frente a los que no (83,2 por ciento).



Por otro lado, si la encuesta se atiene a la opción que los participantes votaron en las autonómicas de 2015, son los de IU-Equo los que ven el panorama más oscuro. El 92,1 por ciento de sus electores opina que no hay oportunidades suficientes para los jóvenes, porcentaje que cae levemente, hasta un 90,9, 90 y 88,9 por ciento, para los del PSOE, Podemos y Cs, respectivamente. De entre los votantes del PP, el 79,1 por ciento opina de esta forma, mientras que el 14 por ciento afirma que sí existe este tipo de opciones para jóvenes en Castilla y León.



La encuesta también desgrana los datos por provincias. En este sentido, León, con el 90,6 por ciento, es decir, nueve de cada diez, es donde creen que existen menos opciones para este colectivo, frente al 4,6 que aseguran lo contrario, la cifra más baja. En cambio, los burgaleses, con un 80,4 por ciento, son los que en este sentido cuentan con una valoración más positiva en este aspecto.



A continuación de León se encuentran Zamora (88 por ciento), Soria (85,3), Valladolid (84), Segovia (83,8 por ciento), Salamanca (82,9), Ávila (82,3) y Palencia (82,2 por ciento). Los burgaleses son los que tienen una mejor opinión sobre las oportunidades para jóvenes, pues un 13,2 por ciento cree que sí existen, seguido de cerca de abulenses (13 por ciento), vallisoletanos (12,9) y salmantinos (12,8).