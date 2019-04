La Comunidad encabeza el ránking de mujeres entre 30 y 39 años sin ningún hijo

agencias | madrid

Castilla y León es la comunidad autónoma que registra el mayor porcentaje de mujeres sin hijos en las franjas de edad comprendidas entre los 30 y los 39 años años, según la Encuesta de Fecundidad correspondiente al año 2018 que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE). sEn concreto, entre los 30 y 34 años el porcentaje de mujeres sin hijos es del 64,1 por ciento (la media es del 52 por ciento), mientras que de 35 a 39 años es del 48,1 por ciento (el 27,8 a nivel estatal), en ambos casos los más altos del país. Este porcentaje sube hasta el 91,1 por ciento en las mujeres menores de 30 años frente a una media de 88,1 por ciento y sólo por detrás de Galicia (93,5) y Madrid (93,1).

Además, la Comunidad registra el menor número medio de hijos en la franja de edad de 35 a 39 años, con 0,95 (la media es de 1,27), la tercera en mujeres comprendidas entre los 30 y 34 años, con 0,60 (sólo por encima de Asturias, con 0,49, y Cantabria, con 0,59) y frente a una media en el conjunto del país de 0,78. En las menores de 30 años el número medio de hijos es de 0,15, algo por debajo de la media, que es de 0,18.

Por lo que se refiere a las mujeres mayores de 40 años, el porcentaje de mujeres sin hijos es del 25,5 por ciento (también sólo superada por Asturias, con un 27,7 por ciento, y Cantabria, con un 28,6). En esta franja de edad el número medio de hijos es de 1,33, la tercera tasa más baja por detrás de la de Asturias (1,16) y Cantabria (1,31). Además, según la encuesta, el 68,2 por ciento de las mujeres menores de 40 años desearía tener dos y más hijos, mientras que el número medio se sitúa en 1,81. En cuanto a las mayores de 40 el porcentaje de mujeres que desearía tener dos o más hijos sube hasta el 70,1 y el número medio que al final se registra es de 1,87.

SITUACION EN ESPAÑA

En el conjunto del Estado, casi el 80 por ciento de mujeres de 25 a 29 años y más del 95 por ciento de hombres menores de 30 no tienen hijos. Así, casi ocho de cada 10 mujeres de 25 a 29 años (el 79,2 por ciento) aún no ha tenido hijos, un porcentaje que se eleva al 88,1 por ciento para todas las mujeres de entre 18 y 30 años. Por su parte, más de la mitad de las mujeres de 30 a 34 años (el 52,0 por ciento) no ha tenido aún hijos. El porcentaje de mujeres que aún no ha sido madre se reduce al 27,8 por ciento en las que tienen de 35 a 39 años y al 19,0 por ciento en las de 40 años y más. En el caso de los hombres, el 95,1 por ciento de los varones menores de 30 años aún no ha sido padre mientras que el porcentaje de hombres que tienen solo un hijo se sitúa en torno al 20, tanto para los de 30 a 34 años como para los de 40 años y más, y alcanza su máximo (24,4 por ciento) para los de 35 a 39 años.

Como ocurre con las mujeres, la mayoría de los hombres menores de 40 años tienen un hijo o ninguno. Por su parte, el número de hombres que tienen dos y más hijos aumenta con la edad, situándose en el 54,3 por ciento en los hombres de 45 y más años.

Por otro lado, la encuesta refleja que el 42 por ciento de las mujeres residentes en España de edades comprendidas entre 18 y 55 años ha tenido su primer hijo más tarde de lo que consideraban ideal, un retraso que, de media, asciende a 5,2 años.

En cuanto a los motivos que alegan para el retraso de su maternidad, la suma de las razones laborales, de conciliación de la vida familiar y laboral y las económicas superan el 30 por ciento en las mujeres de todas las edades y llegan a sobrepasar el 36 por ciento para las de 35 a 39 años y para las de 45 años y más.

Respecto a los grupos de edad de mayor fecundidad en España, el 83,4 por ciento de las mujeres con hijos de 30 a 34 años y el 67,2 por ciento de las de 35 a 39 años retrasaron el nacimiento de su primer hijo entre dos y cinco años respecto de lo que consideraban ideal.

Por edades, los mayores porcentajes de mujeres que han retrasado su maternidad respecto a la edad que consideraban ideal se dan entre las mujeres de 40 a 44 años (51,7 por ciento) y de 35 a 39 años (46,9 por ciento). Por su parte, las mujeres que más han retrasado su maternidad son las mayores de 44 años, que se han distanciado, de media, 5,6 años respecto de su ideal.