Las Cortes estudian crear una nueva comisión de Ordenación del Territorio

La Mesa de las Cortes estableció que las comisiones permanentes para la X legislatura estén compuestas por 17 miembros, «atendiendo a los precedentes parlamentarios de anteriores legislaturas», salvo la IX, que estuvo formada por uno más, de acuerdo con la Junta de Portavoces celebrada ayer. Así, se debe asignar necesariamente un procurador por cada uno de los cuatro grupos parlamentarios existentes, al margen de su importancia numérica. Los trece restantes se distribuyen «aplicando la fórmula D´Hont» en función de los resultados obtenidos en las elecciones.

Por tanto, la distribución para las comisiones permitirá mayoría a la suma PP-Cs. Será de siete para el Grupo Socialista, seis para el Popular, tres para Cs y uno para el Mixto. Además, la Mesa estudia la creación de una comisión no recogida de Ordenación del Territorio, como establece la ley del mismo nombre.

De momento, y hasta que se tome una decisión al respecto, las comisiones se estructuran de la misma forma que el organigrama de la Junta: diez consejerías, diez comisiones: Presidencia; Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior; Economía y Hacienda; Fomento y Medio Ambiente; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Sanidad; Familia e Igualdad de Oportunidades; Educación; y Cultura y Turismo. Además, se establece la Comisión del Estatuto, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, y otras dos no legislativas: del Reglamento y de Procuradores.

Los representantes del PSOE y del PP se enzarzaron por el número de miembros de cada comisión. Así, la viceportavoz socialista, Virginia Barcones, criticó que PP y Cs hagan un uso «torticero» de la institución, «en base a sus intereses». «Con 18 procuradores también se aplicaba la Ley D´Hont», esgrimió la procuradora, quien acusó a ambos partidos «de mantener y respetar todo lo procedente de la pasada legislatura, pero esto no porque no les conviene». «Ahora no les salen las cuentas. Lo que han perdido en las urnas lo quieren mantener en los despachos para que haya más de lo mismo cuatro años más», manifestó en este sentido.. La propuesta del PSOE, manteniendo los 18 de la pasada legislatura, recogía ocho para los socialistas, seis para PP, tres para Cs y uno Grupo Mixto.