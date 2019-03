Las Cortes piden una fiscalidad positiva para el mundo rural

ical | valladolid

Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer, con el voto favorable de PP y Ciudadanos y la abstención de los grupos de izquierda, una proposición no de ley en la que se insta al nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril a realizar una serie de reformas en los impuestos de sociedades y de la renta para aplicar una discriminación fiscal favorable y hacer «atractivo» el mundo rural para la creación de empleo, calificada de «electoralista» por PSOE y Podemos.

Fue el procurador ‘popular’ José Domingo Martínez el encargado de defender la proposición no de ley para reclamar al Gobierno de la nación, que es quien tiene las competencias, que adopte una serie de medidas de fiscales favorables para fomentar la creación de empresas y empleo en el medio rural.

En concreto, planteó que se apliquen a la actividad generada en centros o lugares de trabajo ubicados en los municipios de menos de 20.000 habitantes que se encuentren a una distancia superior a 30 kilometros de una capital de provincia, y en municipios de menos de 5.000 habitantes que se encuentren a una distancia inferior a 30 kilómetros de una capital de provincia.

Más detalles

La iniciativa ‘popular’ recoge que el impuesto sobre sociedades habrá de referirse necesariamente y como mínimo a las deducciones por I+D y por empleo, así como al régimen especial de sociedades de reducida dimensión, implicando en todos estos casos un incremento del 50 por ciento en el importe o porcentaje de la deducción actualmente vigentes.

Adicionalmente, la deducción por creación de empleo debe extenderse durante los cinco años siguientes al de la contratación del trabajador.

Según la PNL, en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas habrá de garantizarse que los sujetos pasivos de este impuesto que realicen actividades económicas puedan aplicarse las medidas de fomento rural que se establezca en el impuesto sobre sociedades, o medidas equivalentes cuando no les sea de aplicación automática el régimen del impuesto sobre sociedades.

«Están muertos, mire que grupo no se ha atrevido a defenderla el señor Cruz (portavoz de Hacienda) porque saben que es un petardo», inició su intervención José Francisco Martín, quien añadió que los «populares dan pena» con su petición de esas medidas al próximo Gobierno cuando saben que no será del PP. El socialista José Francisco Martín preguntó por qué estas medidas no se enviaron a la anterior comisionada del reto demográfico Edelmira Barreiro, afeó que «se atrevan» a presetar esta iniciativa cuando «se han cargado» la ley de desarrollo rural y explicó que las deducciones por I+D fueron de 3,84 millones y sobre eso «quieren un 50 por ciento para el medio rural». «¿Dónde van con esa miseria?» «La PNL es electoralista. Nosotros la tenemos calculada en nuestro programa de gobierno», indicó.

Ante la critica socialista, el popular manifestó que «se da un paso adelante» para que el mundo rural sea atractivo y preguntó qué han hecho PSOE y Podemos desde el Gobierno central al considerar que la estrategia demográfica, la financiación e internet rural se han paralizado. En nombre de Ciudadanos, David Castaño compartió la propuesta del Grupo Popular pero preguntó a los populares desde cuando hablan de despoblación y no de reto demográfico y reclamó que se apueste por los recursos endógenos -»tienen músculo»- para crear empleo. Por Podemos, Félix Díez afirmó que la respuesta a la PNL tiene que ser «positiva» aunque se preguntó qué quiere hacer el PP al considerar que «quiere hacer la casa por el tejado y buscar en elecciones el disputado voto del señor Cayo» —citando a Miguel Delibes—.