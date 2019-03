La crisis de Cs a cuenta de Clemente abre un reguero de fuegos en toda España

agencias | valladolid

Cs quiere dar por zanjado el escándalo por las primarias en Castilla y León, pero desde otras comunidades, como Cantabria, Madrid y Murcia, se han planteado nuevas peticiones para revisar las votaciones ante las dudas de que se hayan podido producir irregularidades en el recuento de los sufragios.

Fuentes de la dirección de Cs han insistido en que se han comprobado las votaciones de todas las primarias y no se ha encontrado ningún problema salvo en Las Palmas, donde hubo un voto de más, pero en este caso no alteraba el resultado. Exactamente lo mismo que la Comisión de Garantías y Valores, el órgano que investiga las irregularidades apreciadas en Castilla y León, trasladó ayer al secretario general de Cs, José Manuel Villegas.

Ayer solo la portavoz del partido, Inés Arrimadas, ha hablado públicamente de estas anomalías, que llevaron a anular 82 votos, pero solo para poner en valor el sistema de primarias telemático de su partido que es capaz, según ha dicho, de detectar cualquier deficiencia.

Guión para la Comunidad

No se ha salido ni una coma del guion que desde ayer marca la dirección para sepultar la polémica de Castilla y León, que se agravó el fin de semana con las anomalías detectadas en las primarias y que anularon la victoria de la exdirigente del PP Silvia Clemente, reclutada por el aparato del partido para competir por el gobierno de la Junta.

También ese empeño para pasar página lo ha asumido el candidato autonómico de Cs, Francisco Igea, quien tras dar la vuelta a los resultados a raíz de su reclamación, quiere centrarse en las autonómicas y despejar cualquier sombra de duda sobre presuntos amaños que, en todo caso, siguen bajo investigación para determinar de dónde salieron esos 82 votos que fueron anulados.

Ha elogiado la «exquisita neutralidad» de Albert Rivera en todo el proceso y ha negado que haya tenido enfrentamientos con la dirección a causa de Clemente, a quien, según ha dicho, no tiene pensado incorporar en su equipo porque no cree que dé el perfil de regeneración que abandera Cs. De hecho la dirección no tiene planes para Clemente, tal como han asegurado estos días Rivera y el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, responsable de su fichaje, dando la impresión de que se desatienden de su futuro.

Pero aparte de Castilla y León, también han pedido revisión de las votaciones en Murcia, Cantabria y Madrid por considerar que se han podido producir errores.

En el caso de Madrid ha sido uno de los rivales de Ignacio Aguado, Juan Carlos Bermejo, que también compitió en su día contra Rivera para liderar el partido, el que se ha dirigido a la Comisión de Garantías y Valores para que se revise el escrutinio al considerar que se han podido producir irregularidades como en Castilla y León.

La candidatura de José López en Cantabria va a pedir igualmente la revisión de los votos de las primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la comunidad, en las que ganó el portavoz autonómico y hombre de la dirección, Félix Álvarez «Felisuco».