Cs busca el origen de los 82 votos fantasma y cesa a su responsable de comunicación

agencias | valladolid

El diputado por Valladolid Francisco Igea es finalmente ganador del proceso de primarias de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, en lugar de Silvia Clemente, tras la revisión efectuada por el Comité de Garantías que ha anulado 82 votos, que provocan un vuelco en los resultados. De esta forma, según el dictamen de la Comisión de Garantías, 82 votos en las primarias de Cs en Castilla y León fueron «nulos» y esta «incidencia» modificó el resultado dando a Igea un 51 por ciento de los votos (526) y a Clemente un 47 por ciento (479).

Esa diferencia, que fuentes de la formación ‘naranja’ advirtieron que procedían en «la mayoría» de los casos de la candidatura de Clemente, han sido suficientes para marcar la diferencia y dar la victoria a Igea por lo que será el candidato del partido en las elecciones autonómicas del 26 de mayo. A partir de ahora, «todo el partido y todos los afiliados van a trabajar por esa candidatura», apuntó Villegas. Un mensaje que reiteró en varias ocasiones.

Los afiliados deciden

El número dos de Albert Rivera quiso felicitar a los participantes en un proceso que definió como «competido» y «con dos buenos candidatos». Villegas, que arropó personalmente a Clemente en su presentación, justificó que la presentara a la Ejecutiva porque consideraron que «era una candidata que sumaba». Sin embargo, «los afiliados han votado y han decidido». «Los procesos de primarias son así, libres, abiertos y transparentes. Hay apoyos y los afiliados deciden» subrayó, para añadir al mismo tiempo que «en otros partidos como el PSOE los afiliados votan y la Ejecutiva hace el cambiazo».

Preguntado por el futuro de Silvia Clemente tras esta derrota en primarias, su integración en la candidatura de Igea o en otras listas, Villegas no quiso dar ninguna pista asegurando que «no hay nada planteado». No obstante, el secretario general de Ciudadanos aseguró que no se plantean cambiar el sistema de votación porque ha demostrado su «robustez y transparencia» al detectar esa anomalía de 82 votos, que se hubiera resuelto con o sin la denuncia de Igea, quisieron tranquilizar fuentes de la formación.

Por otro lado, el secretario de Organización del partido, Fran Hervías, ha achacado a «prisas mediáticas» la proclamación inicial, ya revocada, de la exmiembro del PP Silvia Clemente como candidata de este partido a la presidencia de la Junta de Castilla y León, antes de detectar 82 votos nulos cuyo origen ya investiga. «Vamos a continuar con ese proceso interno para esclarecer el origen de esos ochenta y dos votos de los que no se ha podido identificar el emisor de los mismos», ha anunciado Hervías este lunes en Valladolid durante la presentación de Francisco Igea como candidato de Cs a la presidencia del Gobierno de Castilla y León.

Dimisión de Yáñez

El secretario de Comunicación de Cs en Castilla y León y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Pablo Yáñez, ha dimitido de todos sus cargos después de que Francisco Igea haya ganado finalmente las primarias a candidato a la Junta en vez de la que era su apuesta, la expopular Silvia Clemente.

La dirección de Cs ha revocado la ajustada victoria en las primarias de su fichaje en Castilla y León, Silvia Clemente, tras anular 82 votos, a raíz de la denuncia de Igea de que los votos emitidos no cuadraban con la suma de los recibidos por cada una de las candidaturas.

Con 30 años, muchos le consideran el responsable del desembarco de Silvia Clemente en Ciudadanos apenas días después de abandonar el PP con duras críticas al candidato del PP a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

De hecho, Yáñez era uno de los dos miembros de Ciudadanos que aparecen en una foto que publicó eldiario.es, en la que estaba sentado en una mesa de un bar de Valladolid junto a Silvia Clemente y que disparó los rumores de su cambio de partido.

Yáñez ha remitido un comunicado en el que explica que «avaló, apoyó y defendió» la incorporación al proyecto de Ciudadanos de Silvia Clemente y su candidatura a la Presidencia de la Junta de Castilla y León desde su «absoluto convencimiento personal» de que el partido necesitaba abrirse a la incorporación de talento, experiencia y capacidad de gestión.

«Una vez conocido que una mayoría de los militantes del partido en Castilla y León no comparten la decisión y la apuesta que ello supone, asumo mi responsabilidad con el fin de que el proyecto de Ciudadanos pueda transcurrir con el mejor de los éxitos de la mano de quien los militantes han decidido», dice el comunicado. Yáñez, que ha comunicado su decisión al secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, agradece el trabajo y el apoyo de las personas que «con generosidad y vocación de mejorar la sociedad», han colaborado con él en este proyecto. Pablo Yáñez, además de secretario de Comunicación de Ciudadanos en Castilla y León, era el responsable del Área de Cooperación Internacional del partido y fue diputado en las Cortes del 7 de enero al 3 de mayo de 2016.

Fuentes, con Igea

Por último, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha asegurado que apoyará «desde este momento» a Francisco Igea, elegido candidato de su partido para optar a la presidencia del Ejecutivo autonómico durante las elecciones primarias celebradas el pasado fin de semana. «Desde este momento, tanto el partido como los militantes estaremos apoyando a Igea para que sea el próximo presidente de Castilla y León», ha manifestado Fuentes en un comunicado.