Cuatro candidatos más se suman a las primarias de Cs para desactivar a Clemente

agencias | valladolid

Otros cuatro candidatos se presentaron ayer en la carrera de las primarias a la Presidencia de la Junta de Castilla y León abiertas por Ciudadanos. Se trata de Vanesa Pérez Conde, Jacinto Puente Portillo y Eduardo Miguel González Álvarez que se suman así a Francisco Igea, Silvia Clemente y Jesús Fernández Morillo, que presentó por la mañana su candidatura.

Morillo, un abogado de Valladolid, ha reconocido que se presenta como «la voz de los afiliados», que lo hace en contra de la candidatura de Silvia Clemente y con el convencimiento de que le gusta la política pero vive del derecho. Fue, reconoció, un «acto visceral».

«No voy a hacer campaña personalmente, no tengo tiempo...tengo que pagar los sueldos de mis empleados», ha argumentado Fernández Morillo, quien ha adelantado que daría un paso «al lado» si habla con el otro candidato, Francisco Igea, y consideran que es lo mejor para no dividir el voto entre quienes son contrarios a que Clemente sea la candidata. Ha considerado que este tipo de candidaturas están «ninguneando» la labor que han desarrollado otros afiliados de Cs en los últimos años y que, desde el punto de vista electoral, su elección como candidata sería «un lastre». Por su parte, Francisco Igea afirmó ayer que los ciudadanos esperan «aire limpio», alejado de «la corrupción y el clientelismo», y necesitan a «alguien que no arrastre una pesada mochila del pasado». En una carta publicada en sus redes sociales, Igea ha destacado que después de 32 años ininterrumpidos de gobiernos del PP, «32 años manchados de la sombra de la corrupción y el clientelismo», en los que han pasado por Castilla y León «Gürtel, Púnica y Enredadera»con «arbitrariedades y manejos poco edificantes del dinero público», los ciudadanos esperan de este partido «esperanza y aire limpio».

«Un aire fresco que les saque de este largo invierno de niebla y contaminación. Necesitan un candidato que les genere una sonrisa de esperanza», ha dicho sin mencionar a su principal oponente en las primarias de Cs, Silvia Clemente.