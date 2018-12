Denuncian que tipificar los colegios viola los derechos de los alumnos

ical | valladolid

La Asociación Todos Sumamos-Creando Inclusión criticó ayer que el nuevo decreto por el por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, con una tipificación en función de las características del alumnado «viola sus derechos» al no especificar en ningún momento que los padres puedan tener la última palabra. Según asegura, el decreto habla de «la libre elección de centros y la no discriminación», mientras que deja todas las competencias a la dirección provincial de educación, podrán tipificar los centros docentes en función de sus características y recursos, bajo enfermedad grave o particulares circunstancias de salud o una determinada discapacidad específica. Asimismo, añade que «la escolarización de este alumnado en centros no ordinarios se realizará en función de las vacantes existentes considerando el informe del equipo psicopedagógico realizado por los servicios de orientación correspondiente». Por ello, la Asociación Todos Sumamos-Creando Inclusión afirmó que este decreto va «en contra de los principios y las prioridades del II Plan de Atención a la Diversidad en la Educación.