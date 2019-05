Las diez frases más destacadas de Fernández Mañueco

El segundo de los dos debates entre los cuatro candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, y que actualmente cuentan con grupo parlamentario propio, ha dejado algunas frases destacadas. Estas han sido las del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco.

1) "Los socialistas están anclados en el mensaje del catastrofismo permanente y dan la espalda a todos los logros que hemos conseguido.

2) (A Igea, Cs) "Ha dicho que hay que suprimir 3.200 consultorios locales, también que hay que suprimir municipios, usted tiene un compromiso cero con el medio rural".

3) "Somos los primeros en servicios sociales, informes independientes dicen que tenemos el mejor sistema público y la mejor cobertura de atención a la dependencia".

4) (A Tudanca, PSOE) "Es curioso que siendo diputado votó la congelación de la dependencia y ahora viene a defenderla".

5) (A Tudanca, PSOE) "El informe Pisa dice que Castilla y León es la locomotora de la educación en España, somos los primeros señor Tudanca, ¿qué modelo quiere traer a Castilla y León, el de Extremadura?

6) (A Tudanca, PSOE) "Hay que conocer la región y la ausencia de estas inversiones (en infraestructuras) es por el pago realizado a los separatistas".

7) (A Tudanca, PSOE ) "Aquí tiene su programa, señor Tudanca, aquí está, no me he equivocado, no. Es una hoja en blanco, no habla del Corredor Atlántico, usted está invalidado para hablar de las infraestructuras".

8) "Somos lo que hemos sido siempre, una garantía de buen Gobierno, frente a la radicalidad de los socialistas".

9) (A Tudanca, PSOE ) "Yo aspiro a ganar las elecciones y a presidir un gobierno moderado, y la formación de la que usted me habla no está aquí (sobre VOX)".

10) "Les voy a contar lo que es el dúo dinámico, del PSOE y CS, que cierran los pueblos y eliminan los servicios públicos".