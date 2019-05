Las diez frases más destacadas de Igea

El segundo de los dos debates entre los cuatro candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, y que actualmente cuentan con grupo parlamentario propio, ha dejado algunas frases destacadas. Estas han sido las del candidato de Cs, Francisco Igea.

1) (A Fernández, Podemos) "Solo hay un partido en la Comunidad que ha llevado a la fiscalía el pacto del UBU, y no han sido ustedes, hemos sido nosotros".

2) (A Mañueco, PP) "Prometen unidades de radioterapia, ¿saben cuántos especialistas en radioterapia se forman cada año en Castilla y León?: Uno".

3) (A Mañueco, PP) "Saca los datos de la chistera, hace magia, se salta todos los datos oficiales. Porque son incapaces de hacer un pacto educativo".

4) (A Tudanca, PSOE) "Para garantizar la igualdad de oportunidades lo que tenemos que tener es una EBAU única, y ustedes han votado en contra, hablan de la igualdad aquí, pero no de la igualdad en todo el territorio".

5) "Necesitamos conservar nuestras carreteras, son un gran riesgo para todos los conductores y ciudadanos".

6) "Es verdad que tenemos que conseguir que haya más vivienda en alquiler, pero asegurando que a la gente que va a alquilar que va a poder liberar sus casas cuando sean ocupadas".

7) "Que estos señores se echen la culpa unos a otros (PSOE Y PP) que llevan gobernando entre unos y otros, se empezó con el cerco de Numancia y ahí siguen diciendo que la culpa es del 'Cha-cha-chá'"

8) Salimos a ganar, les están diciendo que solo hay dos opciones, no dejen que les engañen, el bipartidismo ha pactado de manera sistemática, no se resignen"

9) (A Mañueco, PP) "Nosotros no somos su salvavidas, nosotros podemos pactar para cambiar las cosas. Una pregunta, ¿va a acabar con los aforamientos?

10)(A Mañueco, PP) "Ustedes confunden el ladrillo con los servicios sociales".