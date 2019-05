Las diez frases más destacadas de Pablo Fernández

El segundo de los dos debates entre los cuatro candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, y que actualmente cuentan con grupo parlamentario propio, ha dejado algunas frases destacadas. Estas han sido las del candidato de Podemos, Pablo Fernández.

1) "Pongan en marcha el detector de mentiras porque esta noche nos vamos a divertir, a ver si las encuentran todas".

2) "Para mí no ha habido mayor orgullo que poder llevar a las Cortes la voz de las plataformas de defensa de la sanidad pública".

3) (A Igea, Cs) "Entiendo que tiene que hacer el ejercicio de Pimpinela de desmarcarse del PP, su credibilidad es nula, igual que la del señor Mañueco, que es menos creíble que la sonrisa del señor Tudanca en el minuto de oro del anterior debate".

4) "Tenemos una sanidad en el medio rural que está absolutamente hecha unos zorros, tenemos que reforzar la Atención Primaria".

5) (A Mañueco, PP) "Yo no sé si se postula para presidente de Castilla y León o para el club de la comedia, llevan 4 años en las Cortes diciendo que no a la educación gratuita de 0-3 años".

6) "No puede ser que la carretera de Palencia implique jugarse la vida o que la León-Benavente lleve 26 años para finalizarse".

7) "Ahora ciudadanos intenta desmarcarse del PP cuando lleva cuatro años siendo su alfombra naranja".

8) (A Mañueco, PP) "Ustedes son los que han sido siempre, los que pactarían con el mismo diablo por no perder el poder, los que han pactado con Vox en Andalucía".

9) (A Igea, Cs) "Llevan cuatro años siendo los manporreros del PP en Castilla y León".

10) (A Tudanca, PSOE) "Persistiré en la pregunta, todos los que decían 'Con Rivera no', merecen saber si va a pactar ustedes con Ciudadanos".