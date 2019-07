Los empresarios esperan multiplicar lo que se exporta ahora a Mercosur

ical | valladolid

El acuerdo de asociación estratégica entre la UE y Mercosur suscrito el pasado viernes 28 de junio culminó un proceso negociador tras 20 años, que integra un mercado de 800 millones de habitantes y una cuarta parte del PIB mundial, con más de 100.000 millones de dólares de comercio. Un espacio de oportunidades que los empresarios de Castilla y León quieren aprovechar para multiplicar «por tres o cuatro» su comercio internacional hacia una zona con millones de hispanohablantes, que ya supone casi 400 millones de euros de exportaciones para la Comunidad, con un crecimiento del 143,5 por ciento en la última década.

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, destacó, en declaraciones a Ical, que el acuerdo de la UE con Mercosur es «muy importante» porque con la eliminación de aranceles se podrán «multiplicar por tres o por cuatro» las ventas a estos países. «Ojala sea más», dijo, para tachar de «ridiculez» la cifra que se exporta a esos destinos en la actualidad desde Castilla y León

Aparicio aclaró no obstante que este «importante acuerdo comercial» no lo es sólo por los aranceles, sino que también es «trascendente» porque facilitará las inversiones de las pymes de Castilla y León en la decena de países asociados a Mercosur, para la prestación de servicios y el acceso a licitaciones y a contratación pública o de propiedad intelectual.

El responsable de la patronal autonómica remarcó que el acuerdo fija unas reglas comunes y unos estándares que contribuyen a una «mayor seguridad jurídica» en esos destinos, con lo que las pymes «sabrán a qué atenerse, lo que facilitará sus inversiones» en unos destinos en vías de desarrollo con múltiples contrataciones públicas. En este sentido, recordó las dificultades legales hasta ahora para el desembarco en esos países, lo que impedía a muchas empresas dar el salto internacional, porque requerían una estructura y unas capacidades para adaptarse al destino de las que no disponía. Ahora, con las reglas de juego marcadas en el acuerdo, dijo, se otorga una seguridad que facilitará la salida

Mal acuerdo para el campo

Sin embargo, el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, estimó que el acuerdo de Mercosur es «muy negativo» para Castilla y León, que será «moneda de cambio» en la Unión Europea a cambio de la exportación de bienes y servicios. «El sector agrícola sale perdiendo porque estos países tienen un potencial de 500 millones de habitantes a vender en la UE con un poder adquisitivo alto, pero nosotros tenemos un potencial de venta a gente con poder adquisitivo más bajo», lamentó.

A juicio de Dujo es «de hipócritas no defender lo nuestro» y permitir la entrada de productos alimenticios «que no se permite producir aquí» con unas exigencias en bienestar animal, calidad y cuidado del medio ambiente que no existen en los países de Mercosur. «Allí vale todo, pero aquí hay muchos controles», incidió el presidente de Asaja.