Fuentes pide un informe para pagar a todos los procuradores la dedicación exclusiva

agencias | valladolid

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha pedido un informe a los servicios jurídicos y económicos para valorar la posibilidad de que todos los procuradores, siempre de manera voluntaria, puedan tener dedicación exclusiva y un sueldo de la Cámara. Tras la primera reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, Fuentes precisó que se trata de una propuesta pero que no es una «prioridad» la liberación de todos los parlamentarios de la Cámara, aunque sí recordó que el Parlamento de Castilla y León es de los más austeros del resto de comunidades. No es la primera vez que se abre la posibilidad de estudiar la profesionalización de los procuradores, siempre de manera voluntaria, como subrayó también el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz. El anterior presidente de las Cortes José Manuel Fernández Santiago ya inició esa vía, si bien siempre se ha considerado que no es una prioridad.

En este momento, existe un cupo de procuradores liberados —los seis miembros de la Mesa de las Cortes y las direcciones de los grupos— mientras que el resto perciben una indemnización de 220 euros por la asistencia a cada sesión y 0,20 céntimos por kilómetro en compensación por el desplazamiento. El procurador de Podemos Pablo Fernández fue hoy el que defendió con claridad que los parlamentarios de las Cortes puedan tener un salario de la Cámara por su labor, que planteó en una cuantía de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional. «Sería más transparente» que el actual régimen económico, argumentó. Por su parte, Francisco Igea afirmó que no le gusta el término de profesinalidad de los políticos aunque reconoció una «situación anómala» en las Cortes, pero añadió que la solución no pasa por aumentar el gasto, sino por eliminar «triquiñuelas», en referencia a la firma de una iniciativa por varios procuradores o asistencias a comisiones. «El presupuesto de las Cortes es suficiente», anotó, si bien apoyó «más claridad».

un diez por ciento más

La mesa de las cortes ha acordado una subida del 10 por ciento del dinero asignado a los diferentes grupos parlamentarios tanto por grupo como por procurador, que ha contado con los votos a favor de todos los grupos a excepción del socialista. Según lo aprobado, el presupuesto total a repartir entre los grupos pasará de los 295.120 euros mensuales de la pasada legislatura a los 311.860 en la actual, y donde los grupos pasarán a percibir 3.850 euros al mes -frente a los 3.500 anteriores- y una asignación de 3.660 euros por procurador frente a los 3.300. Esta propuesta ha emanado del Grupo Popular, aunque su portavoz, Raúl de la Hoz, ha justificado que en realidad ellos lo han presentado con la idea de que el Grupo Mixto —que pasa a estar integrado por hasta cuatro formaciones— tenga recursos suficientes.