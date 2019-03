García pide más fondos para el reto demográfico

ical | bruselas

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, defendió ayer en Bruselas la postura de las comunidades autónomas en la reunión de ministros de Empleo y Política Sociales de la UE en un encuentro se posicionó a favor de conseguir más financiación para los desafíos demográficos.

Garcia llevó a Bruselas una serie de reivindicaciones consensuadas entre las comunidades más allá de 2020, ya que Castilla y León representa al resto de las autonomías españolas en materia de política social y empleo durante este semestre.

La primera de las reivindicaciones trata la «necesidad de avanzar y reforzar la dimensión social de la Unión Europea para afrontar con éxito los desafíos sociales». La segunda es hacer «efectivo» el progreso social de Europa», recordando los 20 principios del Pilar Social Europeo de Derechos Sociales que defiende cuestiones como el salario mínimo, la lucha contra la pobreza o la exclusión social.

Otra de las reclamaciones que defendió la consejera es la necesidad de una normativa europea «avanzada» que reconozca esos derechos. «Sobre todo fondos y financiación suficientes a la altura de los importantes desafíos sociales de la Unión Europea», señaló Garcia.

Igualdad de oportunidades

Asimismo recordó el papel de las comunidades autónomas y entidades locales porque son quienes están el territorio para trabajar «en la igualdad de oportunidades». «Por eso consideramos fundamental una financiación específica, para desarrollar los principios del pilar europeo de derechos sociales», subrayó.

No obstante, las comunidades no han pedido una cuantía específica «porque no corresponde» a ellas decidirlo, explicó Alicia Garcial al tiempo que hizo hincapié en que «es necesario», para poder desarrollar el pilar europeo y «aproximar las políticas europas al ciudadano, que se sienta identificado con la políticas sociales para abordar los grandes pilares».

En este sentido, avanzó que esta financiación «tiene que tener en cuenta el reto demográfico y el envejecimiento de la población. La Europa más allá de 2020 debe tener en cuenta los desafíos sociales, el envejecimiento de la población y los retos demográficos», señalan que especialmente se haga para que los entes regionales y locales puedan hacer frente a esta problemática.

Garcia apuntó también que Castilla y León es una región que ya está trabajando en el desarrollo del Pilar Europeo con sus principios. Así, ha recordado ya el trabajo de la Junta con la ‘Ley de conciliación familiar y laboral’, pendiente de aprobación en el Parlamento de Castilla y León.