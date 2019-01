Gobierno y comunidades estudian retener a los MIR para paliar el déficit de médicos

El Gobierno y las comunidades autónomas debaten este miércoles la futura planificación de profesionales sanitarios para solucionar el déficit de médicos, especialmente en algunas especialidades, y una de las propuestas que está sobre la mesa es la "retención" temporal de los MIR (médico interno residente) en la sanidad pública.



La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, preside la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) a la que asisten representantes de todas las comunidades, muchos de ellos, consejeros del ramo.



En declaraciones al inicio de la reunión, Carcedo ha valorado la realización conjunta de una planificación de profesionales a medio plazo teniendo en cuenta las necesidades de futuro y la proyección de cada una de las especialidades, para despejar "incertidumbres" e "inquietudes" tanto de los sanitarios como de los propios ciudadanos.



"Retener" u "obligar" a los MIR para que ejerzan durante un tiempo determinado en la comunidad en la que han realizado su formación es una de las propuestas que llevan a la reunión algunos consejeros y que el ministerio está estudiando.



"Hay que ver qué medidas legales y qué capacidades, hay que estudiar todo", ha dicho la ministra, quien ha considerado "prematuro" pronunciarse sin saber "en qué marco legal nos movemos".



Al respecto, el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ha señalado que el Estado invierte mucho dinero en formar a los médicos "y es justo que el Sistema Nacional de Salud se beneficie" y aunque no ha abogado por "obligar", sí por "exigir" que permanezcan en la sanidad pública.



Para ello, ha pedido que se modifique el Real Decreto de 2006 que regula la relación laboral de los médicos residentes con el SNS, y debe ser la Abogacía del Estado la que entienda "oportuno hacerlo".

Por su parte, el consejero de Castilla y León, Antonio María Sáez, va a pedir al ministerio que "lidere más" una solución a un problema generalizado que tienen todas las comunidades autónomas, el déficit de profesionales, porque afecta al Sistema Nacional de Salud.



Sáez ha planteado también la posibilidad de dar incentivos para cubrir plazas de difícil cobertura, como las que están en zonas alejadas o en el medio rural.



Para hacer frente al déficit, Castilla y León, como otras comunidades, ha decidido contratar a recién licenciados, sin haber obtenido el MIR, si bien el consejero ha precisado que se trata de dos contratados frente a los 2.883 médicos de familia existentes.



El consejero de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha abogado también por adoptar soluciones con "premura" para acometer a corto, medio y largo plazo, porque la escasez de profesionales "es una realidad", aunque su comunidad no está afectada con "especial intensidad".



En Madrid, según ha explicado, no es un problema "acuciante" a día de hoy, pero sí ha reconocido que está empezando a serlo a la hora de completar las agendas de Pediatría y Atención Primaria por las tardes y algunas especialidades a nivel puntual en algún hospital.



El consejero de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, aboga por crear más plazas MIR donde sea más necesario y que se tengan en cuenta las jubilaciones que se van a producir para cubrirlas.



Fernández cree que la Atención Primaria debe liderar la salud del paciente y, para ello, hay que crear un foro técnico que analice el número de tarjetas que debe tener cada médico y el tiempo de dedicación al paciente.



La consejera de La Rioja, María Martín, confía en consensuar una propuesta para abordar de forma urgente el déficit de profesionales, y que el ministerio admita la posibilidad de ofertar más plazas MIR y actúe de coordinador para que se den las mismas condiciones en todas las comunidades.



La regulación legal de nuevas especialidades sanitarias es otro de los puntos del orden del día, entre las que estarían la de urgencias y emergencias, genética, infecciosos, psiquiatría de la infancia y adolescencia o farmacia de atención primaria.