Igea asume el "cabreo" de votantes de Cs y espera mostrar el cambio en 4 años

El líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, ha reconocido este viernes que los votantes de su formación le trasladan "cabreo" por estar cerca de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con el PP, aunque ha confiado en que el cambio que prometió en campaña se materializará en los próximos 4 años.

En la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo programático con el PP, Igea ha respondido así al ser preguntado por si consideraba que podía haber cierta decepción entre los votantes de Ciudadanos que escucharon sus críticas a los 32 años de gobierno del PP en esta Comunidad: "Decepción no, cabreo", ha resumido.



Anteriormente, el dirigente de Cs ha dicho que estaba "seguro de que muchos votantes de Ciudadanos se sienten decepcionados" porque "sólo hay que salir a la calle y escuchar a la gente" para percibirlo, pero ha apelado a la "responsabilidad" para tratar de hacer políticas que, en el medio y el largo plazo, compensen esa disconformidad.



Igea ha dicho que no le importa que hoy exista enfado entre los electores de Cs si dentro de 4 años pueden ofrecer a los ciudadanos una "vida mejor", con avances en sanidad, educación y el resto de servicios públicos esenciales.



Preguntado por si va a convertirse en el vicepresidente del futuro Gobierno de coalición con el PP, Igea ha dicho que no lo tiene decidido "ni está pensado", mientras que ha vinculado su elección de negociación con los populares con la decisión de su partido, compartida por él, de situarlos como "socio preferente".

De hecho, al responder a esta pregunta, ha aprovechado para recelar de un PSOE al que ve "entregado a una estrategia que es peligrosa" para España, porque "vuelve a votar y pactar con los nacionalistas" en Baleares y Navarra.



En este sentido, ha considerado que el país atraviesa un momento "extremadamente peligroso" y ha rechazado la "política de trincheras" ni en el "frentismo" que observa en la actualidad.



Preguntado por la medida de regeneración que limitaba la posibilidad de continuar en el cargo a presidentes de Diputación como los de Valladolid y Salamanca y que ha sido matizada en el acuerdo, al quedar únicamente concernidos aquellos que dependan del voto del PP y Cs, Igea ha negado que se tratara de un "veto personal" y ha insistido en que su partido cree en la limitación de mandatos como prevención de la "corrupción", el "clientelismo" y la "profesionalización de la política".