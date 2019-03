Igea avisa a Mañueco: no es partidario de pactar con el PP

El candidato de Cs a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, no pactaría en ningún caso con el PP en esta comunidad autónoma, convencido de que después de más de treinta años de un partido en el poder es preciso un cambio para revertir "costumbres irreverentes".

"Todo depende la ejecutiva nacional de Cs, pero en mi cabeza no pasa un pacto porque esta tierra necesita un cambio después de más de treinta años en el poder de un partido (PP) que ha generado costumbres irreverentes como redes clientelares", ha manifestado Igea este lunes en Valladolid durante una rueda de prensa.

Ha sido durante su presentación oficial como candidato de Cs a la presidencia del Gobierno de Castilla y León, un acto en el que ha estado acompañado del secretario de Organización, Fran Hervías, y del responsable del Área de Economía y Empleo del partido, Luis Garicano, cabeza de lista del mismo a las Europeas.

"¡QUE SE PREPAREN MAÑUECO Y TUDANCA!"

"¡Que se preparen Mañueco y Tudanca!", ha advertido Igea en un ensayo de mitin coreado al grito de "¡presidente! ¡presidente!", en varias ocasiones durante la rueda de prensa, por colaboradores y cargos públicos del partido llegados de distintos puntos de la comunidad, entre ellos Manuel Mitadiel, procurador en las Cortes regionales.

Francisco Igea (2d), junto al candidato de Cs al Parlamento Europeo, Luis Garicano (d), y el secretario de Organización, Fran Hervías (3d), recibe los aplausos de los simpatizantes de Ciudadanos al llegar esta tarde a la sede del partido. NACHO GALLEGO

Igea ha atribuido a un "sistema riguroso y transparente", por parte de la Comisión de Garantías y Valores del partido, su proclamación oficial "en menos de veinticuatro horas" como candidato después de la anulación de ochenta y dos votos en las primarias, lo que volteó en su favor un proceso inicialmente ganado por Silvia Clemente, exmiembro del PP y expresidenta de las Cortes autonómicas.

No ha contestado específicamente, con un sí o un no, a la pregunta de si incorporará a su lista o grupo de trabajo a Clemente, quien este lunes ha emitido un comunicado en el que, además de felicitar al ganador, ha pedido que el partido no sea excluyente e incorpore a las diversas sensibilidades existentes.

"Todos somos necesarios, todos nos equivocamos, ninguno somos perfectos; sólo seremos implacables contra la corrupción, el chantaje y el delito", ha afirmado antes de garantizar que no habrá lugar "al temor, a la desesperanza y al resentimiento".

Sólo habrá espacio, ha añadido, "para el aliento y para dar la batalla por librar a esta comunidad autónoma del poder omnímodo de una política clientelar de treinta y un años, de muchas cosas que nunca debieron ocurrir".

"No venimos a ocupar la administración, sino a servir a los ciudadanos. Esta será la tierra de las oportunidades para los mejores y nuestras prioridades serán las de lograr el mejor sistema sanitario, servicios sociales, una administración más limpia y neutral", ha insistido.

Francisco Igea, recibido en la sede del su partido. NACHO GALLEGO

Francisco Igea ha invitado a "perder el miedo", ha asegurado que el partido "ha salido reforzado" de las primarias a pesar de los votos anulados que finalmente propiciaron su victoria, y ha agradecido el papel desempeñado por el presidente de Cs, Albert Rivera, principal valedor de la presencia de Clemente como independiente a ese proceso.

"Le agradezco su exquisita neutralidad como representante máximo de los ideales y valores de este partido", una persona que "ha sufrido acosos, agresiones, insultos y descalificaciones por defender las libertades de este país", ha afirmado.

El objetivo, ha subrayado, es el de "ganar la Junta de Castilla y León para los ciudadanos, no para ciudadanos (Cs)".