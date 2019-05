Igea subraya que solo formará gobierno con quienes demuestren con hechos que apuestan por la igualdad

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró hoy que saldrán “a ganar” las próximas elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo en Castilla y León, si bien reconoció que no son “tan ilusos” como para pensar que “esta vez” lograrán tener mayoría absoluta. “Salimos con la convicción de que es posible el cambio porque ofrecemos cosas diferentes”, apuntó en la presentación de los cabezas de lista de Cs para las Cortes y las capitales de provincia, donde sentenció: “Salimos a jugar el partido con el mejor equipo y esperamos ganar”.

Cuestionado sobre con quién pactará para formar Gobierno, señaló que mirará “hacia adelante, hacia el futuro, a quienes crean de verdad y demuestren con hechos que apuestan por la igualdad de los ciudadanos de Castilla y León”. “Si un partido quiere participar del cambio, no puede mantener en una comunidad limítrofe condiciones favorables para su industria láctea o de cualquier otro tipo, o impedir que nuestros empresarios vayan a competir allí”, detalló.

En ese sentido, aseguró que van a “defender” que los ciudadanos y las empresas de castilla y León “son tan buenas como cualquiera” y exigirán “igualdad de trato”. “El partido que quiera participar del cambio con nosotros tendrá que cambiar esas cosas en las comunidades donde mande. Si ese partido además impide que nuestros funcionarios puedan ir a su comunidad autónoma porque se les pone un requisito de idioma no podrá contar con nosotros”, defendió.

Además, subrayó que también exigirán “por escrito” a los diputados y senadores de sus posible socios de gobierno “que no apoyen una financiación autonómica que genere desigualdad”. “No queremos promesas, sino hechos, firmados negro sobre blanco. Uno puede presumir de ser un partido de izquierdas que defiende la igualdad, pero la igualdad se defiende con hechos, algo que en esta legislatura solo ha hecho Cs”, sentenció.

Petición a sus candidatos

Igea se mostró satisfecho del equipo presentado hoy, que calificó como “nuevo” y “joven”, que está integrado en el caso de las Cortes por David Martín (Ávila), José Ignacio Delgado (Burgos), Ana Carlota Amigo (León), Juan Pablo Izquierdo (Palencia), David Castaño (Salamanca), Marta Sanz (Segovia), Belén Redondo (Soria), Francisco Igea (Valladolid) y María Teresa Gago (Zamora). En cuanto a los candidatos a los ayuntamientos en las capitales de provincia, su equipo lo conforman Carlos López (Ávila), Vicente Marañón (Burgos), Gema Villarroel (León), Mario Simón (Palencia), Ana Suárez (Salamanca), Noemí Otero (Segovia), Jesús de Lózar (Soria), Martín Fernández Antolín (Valladolid) y Francisco José Requejo (Zamora).

La gran mayoría de ellos le arroparon en la presentación, y a todos les encomendó que apuesten por el “cambio real”, que defiendan la “libertad”, que promuevan la “esperanza” y que lleven a cabo una campaña basada en la “alegría”, las cuatro claves que, según el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, garantiza a Ciudadanos ser “el futuro esta comunidad”.

Respecto a la primera de esas exigencias, aseguró que “después de 32 años del PP el cambio real tiene que llegar por fin a Castilla y León”, algo que, en su opinión, “no significa dar la vuelta a la tortilla, sino ofrecer otro plato”. “El bipartidismo de siempre no es lo que esperan los ciudadanos de nosotros, que venimos a traer otra forma de gestionar radicalmente distinta en la cual el partido político no invada a la administración pública y los funcionarios sean tratados con respeto. Queremos una administración pública en la que haya rendición de cuentas y pueda prosperar por su mérito y capacidad y no por su dependencia de un partido político”, afirmó.

Para Igea, la libertad, además, se ha de basar en “no tratar mejor o peor por lo que pensemos o creamos”, a la vez que ha defendido una “prensa libre” porque “es lo que garantiza la libertad”. Por último demandó a los suyos “huir de la melancolía” de treinta años de gobierno del Partido Popular en la Junta y reclamó alegría: “Somos un partido de gente alegre, que cree en la victoria”.