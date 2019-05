La Junta aprueba 100 millones en el último consejo antes del 26-M

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado ayer 34 expedientes en los que se han distribuido más de 100 millones de euros en la última reunión del órgano de dirección del actual Gobierno regional antes de las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo domingo 26 de mayo.

Tras explicar los expedientes el vicepresidente y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha aclarado que éste no es el más extenso, ya que, como ha detallado, en otras ocasiones se aprueban más expedientes pero no son trasladados a la prensa al carecer, a su juicio, de interés informativo. No obstante, ha reconocido que en esta ocasión el Consejo estaba «cargado» de expedientes de «interés» con «importantes» inversiones.

Así, De Santiago-Juárez ha señalado que a partir de la próxima semana el Gobierno regional estará en funciones y esta situación tiene «ciertos límites». «Algunos expedientes no se podrían aprobar», ha explicado.

Por último, el portavoz de la Junta ha defendido que el Consejo de ayer cuenta con «importantes inversiones» como la de más de 26 millones para la primera nave del parque de proveedores que se incluye en el Plan Industrial de Nissan en Ávila que «garantiza puestos de trabajo» y «da tranquilidad» a esa provincia.

El portavoz lamentó que el protocolo sobre transexualidad que aplica el Ejecutivo autonómicos en los centros educativos pueda acabar en los tribunales. No en vano, consideró que la Junta ha hecho «lo que tenía que hacer» en un asunto de gran importancia y que requería de un protocolo para atender a jóvenes que son transexuales. Además, se aprobó el decreto que fija en 12 años la edad mínima para participar en fiestas con pirotecnia y una reducción de los precios de residencias y centros de día para discapacitados y ancianos que vivan solos.