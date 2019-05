Mañueco, Igea, Tudanca y Pablo Fernández protagonizarán los debates de las Autonómicas

La Junta Electoral de Castilla y León ha determinado que los dos debates públicos previstos por la ley del Alto Cargo tendrán que celebrarse a cuatro, con la presencia de los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León de las formaciones políticas que tengan grupo parlamentario propio en las Cortes autonómicas. Así lo recoge en una resolución que hoy ha hecho pública, por lo que los candidatos presentes los debates electorales serán el candidato del PSOE, Luis Tudanca; el del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco: el de Ciudadanos, Francisco Igea, y el de Podemos-Equo, Pablo Fernández.



Por el contrario, se decidió no aceptar al candidato propuesto por el representante legal de la coalición Izquierda Unida-Anticapitalistas Castilla y León-Partido Castellano Tierra Comunera-Alter En Marcha Castilla y León, al tener IU representación parlamentaria en las Cortes pero no contar con grupo parlamentario propio.



En el escrito se recuerda que la Junta Electoral Central acordó que la tenencia de grupo parlamentario propio es “un criterio válido de ordenación” de los debates electorales en la medida en que se trata de un criterio “objetivo, no arbitrario” y que atiende a un dato que “guarda estrecha relación con la representación que ha obtenido cada fuerza en las pasadas elecciones”, no siendo contrario a los principios de pluralismo político y social, y de neutralidad informativa.



De la misma forma, se determinó que que el medio de comunicación difusor deberá adoptar “medidas compensatorias suficientes” con las demás candidaturas que consiguieron representación en las últimas elecciones equivalentes, pero no grupo parlamentario propio. Por último, la celebración de los debates no será impedimento para que los medios de comunicación puedan organizar y difundir otros debates electorales.