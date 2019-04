Mañueco promete dedicar el 42% del presupuesto de las Consejerías a Sanidad

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido a destinar, "al menos", los mismos recursos económicos a la Sanidad pública de la Comunidad que hasta ahora y que suponen el 42% del presupuesto de las Consejerías.



"Garantizo lo que haga falta para que las personas de Castilla y León sigan teniendo una sanidad de primera división", ha subrayado Fernández Mañueco este lunes en Aranda de Duero (Burgos), donde ha mantenido un encuentro con miembros de la Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera (Asemar).

Aunque ha defendido la calidad de la Sanidad en Castilla y León, ha reconocido que está afectada por un grave problema, que es la falta de especialistas médicos, motivo por el que ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez dotar a España de más médicos MIR.



Ha explicado que se pide también al Ejecutivo central que se facilite al máximo la capacidad docente de todos los centros que tiene la Junta de Castilla y León y reclama que se agilice la acreditación de profesionales médicos especialistas no comunitarios para que puedan acudir a la Comunidad a desarrollar su actividad.



El presidente del PP en la Comunidad ha precisado que su partido aboga también por mantenimiento de un concurso abierto y permanente para garantizar la cobertura de plazas en hospitales comarcales.



Ha recalcado su apuesta por incentivar las plazas de difícil cobertura, tanto económicamente como discriminando positivamente a los profesionales que las cubran de cara a futuras oposiciones y concursos.

"Yo no vengo a decir que está todo perfecto y que no hay problemas. Vengo a trasladar un mensaje de que hay cosas que tenemos que mejorar. Y, desde luego, desde el PP tenemos unas exigencias con nosotros mismos de que podemos hacer las cosas mejor", ha concluido.