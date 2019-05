Mañueco ve en las obras sin acabar el pago del PSOE a los separatistas y Tudanca lo anima a practicar su futuro en la oposición

Los candidatos de PP y PSOE a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca, rivalizaron hoy en la inversión pública hecha por sus partidos en Castilla y León. El ‘popular’ denunció que los recortes realizados en obra pública en la Comunidad son el pago de Pedro Sánchez a los separatistas, mientras que el socialista criticó la “mala gestión” del PP y lo animó a ensayar con el Gobierno su futuro papel de oposición.

Las infraestructuras fueron uno de los asuntos que se trataron en el segundo de los debates electorales de candidatos a la Junta, que se celebró en la Feria de Valladolid, cinco días antes de los comicios autonómicos que tendrán lugar el próximo domingo, 26 de mayo.

Una de los proyectos más citados fue la Autovía del Duero, sore la que el candidato de Cs a la Junta, Francisco Igea, sostuvo que está pendiente desde el “cerco a Numancia” y criticó que PP y PSOE que han gobernado durante 30 años sigan lanzándose reproches. “Hablen con seriedad”, dijo. Además, el aspirante de Podemos, Pablo Fernández, afirmó que fue más fácil para Ulises llegar a Ítaca que ahora ir a Soria y dijo que Castilla y León sigue anclada en el siglo XX, aunque algunas zonas continúan en siglo XIX.

Fernández Mañueco afeó a Tudanca los recortes realizados por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que cifró en 6.000 millones en Castilla y León y toda España. La ausencia de estas obras e infraestructuras, dijo, es el pago a los separatistas hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y defendió la importancia del Corredor Atlántico. “No vamos a perder ese tren”, afirmó y enseñó un folio en blanco, que remarcó es el programa del PSOE, porque no recoge nada.

“Siga practicando, haciendo oposición al Gobierno”, le respondió Luis Tudanca al dirigente ‘popular’, quien recordó lleva ya algunas “batallas” encima por las infraestructuras, pero defendió que en los últimos diez meses de Gobierno socialista han avanzado, aunque señaló que algunas infraestructuras se deberían haber terminado “mucho antes” y quizás debiera haber hecho “mucho más”.

Fernández Mañueco reivindicó al Gobierno que se acabe con las autovías pendientes, el AVE a Burgos, el tren convencional “digno” para Soria y Ávila y la reapertura del Directo Aranda-Burgos-Madrid. “Está inhabilitado para hablar de las infraestructuras”, sentenció. El socialista, por su parte, mostró una fotografía tomada hace 13 años para recordar a Mañueco que en su etapa de consejero de la Junta prometió que las obras estarían terminadas en 2012, si bien señaló que los trabajos no están rematados y añadió que los salmantinos, la ciudad del candidato ‘popular’, siguen esperando.

También Tudanca contrapuso el modelo de obra pública del PP que señaló invirtió 8.000 millones en 15 años, frente a 12.000 millones que dejaron en la Comunidad solo en siete años los ejecutivos socialistas y destacó la liberalización de la AP-1.

El candidato del PP destacó que su partido ha impulsado las infraestructuras, ha renovado en la última legislatura 1.350 kilómetros de carretera, ha deciado 20 millones a las ayudas al alquiler de vivienda y ha invertido 50 millones centros logísticos y polígonos, así como en las redes de abastecimiento y depuración. Además destacó la transformación digital del medio rural, que consideró una medida irrenunciable.

Tudanca denunció que el PP ahora propone hacer lo que no ha llevado a cabo. Defendió la puesta en marcha de un Plan de Inversiones Sociales Prioriarias y apostó por un nuevo plan autonómico de carreteras, un plan de servicios ferroviario consensuado con el territorio y el desarrollo de una ambiciosa red logística. Además, advirtió de que las industrias no llegarán y no se podrá fijar población, sin la apuesta por la tecnología y la banda ancha. “De nada valdrá todo lo demás si perdemos el tren del futuro”, dijo. “Es la única forma de construir la Castilla y León del futuro”, apostilló.

Pablo Fernández criticó que la Comunidad cuenta con carreteras pésimas, trenes averiados y no disponde de banda ancha, que no dudó prometerá el PP. Aseguró que unas infraestructuras “dignas” son fundamentales para garantizar la movilidad y para que se puedan asentar empresas y tejido productivo en el medio rural. Además, apostó por un plan estratégico de carreteras y por el ferrocarril convencional.

El candidato de Cs señaló que Castilla y León necesita impulsar la conectividad en el medio rural, así como infraestructuras para poder comunicar las empresas con el mercado. Además, indicó que se necesita acabar con las obras pendientes, como la Autovía del Duero y la León-Valladolid, impulsar el Corredor Atlántico, el corredor Palencia-Medina, pero también la conservación de las vías de la Comunidad

Modelo de movilidad

Durante el debate, producido por CyLTV, Igea señaló que el modelo tiene que ser del siglo XXI, que cuente con la tecnología y la movilidad sostenible, “totalmente distinto” al planteado por el PP. Además, señaló que el firme de las vías autonómicas tiene es “deficiente” y señaló que hace falta 1.000 millones de inversiones. También, mostró la variante de Guardo, que dijo son “millones enterrados” que apostilló acabaron en el juzgado.

Fernández Mañueco le respondió que algunos piensan que la política empezó cuando ellos llegaron. Argumentó que fue su partido el que puso en marcha el Transporte a la Demanda y destacó que tras muchos años funcionando, se debe ampliar junto con el metropolitano. Además, defendió una tarifa superreducida para los jóvenes, así como el internet en todo el territorio. Así vamos a conseguir puestos de trabajo de última generación, en concreto, más de 20.000 empleos en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Tudanca repitió “otra vez”, tras 32 años, y aseguró que se debe garantizar que se pueda acceder a los servicios en una tierra “muy grande” y rechazó el peregrinaje de los enfermos oncológicos. También Pablo Fernández propuso un plan estratégico para el siglo XXI que evite que haya ciudadanos que no puedan hacer algo tan sencillo como comprar, así como adecentar las carreteras. También planteó un parque público de vivienda e impulsar los parques tecnológicos.

Igea rechazó que éstos no hayan recibido fondos y puso de ejemplo el de Burgos, donde señaló se han enterrado 40 millones. Esto, junto con los rectificados, dijo es el modelo de obra pública del PP. También apostó por ampliar las viviendas en alquiler, pero señaló que se debe garantizar a los propietarios que va a poder cobrar, liberar sus casas cuando estén ocupadas y unos precios justos. Finalmente, Fernández censuró la propuesta de Cs y defendió el modelo del parque público de vivienda, algo que Igea dijo no funciona.