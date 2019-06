La negociación de PP y Ciudadanos «fluye» hacia un acuerdo que se cerrará «en días»

efe | valladolid

La negociación entre el PP y Ciudadanos en Castilla y León para buscar la gobernabilidad de la Comunidad, ahora centrada en el reparto de poder a través de la estructura del Ejecutivo, «fluye» hacia el acuerdo, que según fuentes de ambos partidos puede cerrarse «en días». Los dirigentes de ambos partidos, Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Francisco Igea (Cs), mantuvieron ayer una reunión en el Grupo Popular de las Cortes de Castilla y León en la que han constatado pasos en la buena dirección para el acuerdo, después de que el pasado viernes suscribieran el pacto programático articulado en 100 medidas. «Fluye», se ha limitado a decir Igea tras su encuentro con Mañueco y optar por la discreción para hablar de los próximos encuentros que mantendrán, mientras que el representante del PP en la negociación, Raúl de la Hoz, ha garantizado que en las conversaciones hay «cordialidad, lealtad y entendimiento». «Vamos a llegar a un acuerdo a no tardar», ha asegurado De la Hoz, convencido de que el pacto se alcanzará en los próximos días.

El encuentro entre ambos se ha producido después de la rueda de prensa en la que Igea compareció para analizar la situación actual de su partido tras la dimisión de su compañero Toni Roldán en la Ejecutiva, donde pidió abrir una negociación con el PSOE a nivel nacional para evitar que tengan que depender de los nacionalistas para la investidura.

Igea dejó claro que seguirá en Cs y sostuvo que no habrá avances «si el PP sigue pensando en sus propios cargos y personas», en referencia a que los titulares de las consejerías no deben visualizar tanto una representación de los partidos, sino que deben ser personas con un perfil más técnico.

Compartir la Portavocía y que los consejeros no sean militantes del PP ni del PSOE, además de conseguir que el gobierno que se pueda formar «genere ilusión», sin «pagar cuotas» internas en forma de puestos en la Administración, son algunas de las condiciones que ha verbalizado este martes Igea, quien de momento se ubicará como portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Preguntado por si esa renovación puede visualizarse con el candidato del PP como presidente del Ejecutivo, Alfonso Fernández Mañueco, a quien durante la campaña negó que pudiera ejemplificarla porque había sido de todo en la Junta menos «consejero de la Marina», Igea ha asumido que «es lo que tienen las campañas».

«¿Es mi candidato ideal? No. ¿Me gustaría que pusieran a otro candidato? Sí», ha resumido Igea sobre Mañueco, aunque seguidamente ha reconocido como «lo más normal» que sea el partido más votado el que proponga presidente. «Yo no me caso con el señor Mañueco», ha zanjado Igea sobre su confianza en el posible acuerdo que pueden alcanzar entre los partidos, aunque se ha puesto a sí mismo como garante de que, si llegan a un pacto, se cumplirá.

Por otra parte, preguntado por la respuesta dada por el presidente de las Cortes, Luis Fuentes (Cs), acerca del «cabreo» de los afiliados de Ciudadanos por el posible acuerdo con el PP en Castilla y León, Igea ha sonreído y ha afirmado: «Yo sí abro Twitter y paseo por la calle».