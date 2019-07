El nuevo presidente ofrece lealtad al Gobierno y quiere hacer realidad los sueños de la gente

agencias | valladolid

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes que será «leal pero exigente» ante el Gobierno de España en los retos que comparten y se ha ofrecido para hacer «realidad los sueños de la gente» de esta Comunidad.

En sus primeras palabras tras jurar su nuevo cargo en un acto desarrollado en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, Mañueco se ha dirigido a la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, para ofrecer y pedir colaboración en asuntos como la reforma de la financiación autonómica, las infraestructuras, la defensa de la agricultura en Europa y el reto demográfico, con una lealtad que también extenderá a «la construcción del futuro de la Nación y en la defensa de la unidad de España».

Mañueco se ha detenido en la concreción del nuevo modelo de financiación autonómica para reivindicar que debe «tener en cuenta las singularidades» de Castilla y León, en referencia a la dispersión de su población en muchos pueblos en mucha extensión de terreno y el envejecimiento de sus habitantes, entre otros condicionantes.

Políticas liberales

El presidente ha insistido en que serán la «moderación», las «políticas de centro y liberales» las que marquen la acción de su gobierno porque es lo que «han elegido» los ciudadanos: «Tenemos mucha tarea por delante, pero no nos van a faltar ni fuerza ni ilusión», ha asegurado para referirse al líder de Ciudadanos, Francisco Igea. Mañueco ha sostenido que «el gobierno transformador» que pretende dirigir debe afrontar los «desafíos» de la Comunidad, entre los que ha citado la mejora de la calidad de los servicios públicos, el combate de la despoblación, el impulso del desarrollo rural, la generación de empleo como motor de la economía y también «insistir en las políticas de transparencia y buen gobierno».

Se ha propuesto hacer «realidad los sueños de la gente, sus aspiraciones y sus anhelos», hasta ofrecer a los habitantes de esta Comunidad «la mejor» tierra «para vivir». Con estas palabras, pronunciadas en la parte final del discurso, se ha referido a una cita del poeta Pablo Neruda, nacido hoy hace 115 años, en la que planteaba que «queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños». Para cumplir todos los retos que se ha marcado para la legislatura que arranca, Mañueco ha pedido la ayuda de todos los presentes en el acto y ha cerrado su intervención con un «ruego a Dios» para que le ayude en este propósito.

Por su parte, la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, la vallisoletana Reyes Maroto, ha ofrecido la «plena disposición» del Gobierno central para abordar conjuntamente y cooperar con el nuevo Ejecutivo de Castilla y León en la resolución de los problemas de los ciudadanos.

«Suerte y criterio»

Entre sus socios de gobierno, el presidente de las Cortes, Luis Fuentes (Cs), le ha deseado «suerte, buen criterio y decisiones acertadas», pues esto estará unido «indefectiblemente» al éxito de Castilla y León, mientras que el que será su vicepresidente y portavoz en el Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, ha confiado en encontrar a «las personas adecuadas» para convertirse en consejeros del nuevo Gobierno conjunto.

El presidente de la Junta ratificó su compromiso personal y de su futuro Gobierno con la Comunidad y con la unidad de España, con el «orgullo de sentirse tan castellano y leonés como español». «Castilla y León no se entiende sin España, y España no se entiende sin Castilla y León», defendió. En lo que calificó como el «momento político más importante» de su vida, apostó por hacer «más atractiva» la Comunidad para la inversión, por la mejora de los servicios públicos y por un reconocimiento y puesta en valor de la vida en los pueblos en un territorio rural con 2.248 municipios.

Fernández Mañueco, que quiso recordar a Miguel Ángel Blanco asesinado por ETA hace 22 años, inició su breve discurso con el recuerdo a todos los presidentes que le han precedido, como los socialistas Demetrio Madrid y José Constantino Nalda, a los que alabó, porque, al margen de ideologías, tuvieron una labor en la construcción de Castilla y León y en un momento en que «despuntó» su vocación política, en 1983.

Igualmente, el flamante presidente de la Junta agradeció a Juan José Lucas que le diera sus primeras oportunidades y a Juan Vicente Herrera su «entrega y vocación de servicio». «Ha sido un honor y un privilegio trabajar a tu lado durante estos años», confesó. También, se dirigió a Pablo Casado, su «presidente», y a Mariano Rajoy por su «altura política y sentido de estado en momentos cruciales para España». Presentes en el acto, también tuvo palabras para Juan Manuel Moreno y Pedro Rollán, presidentes de Andalucía y Madrid.