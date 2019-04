El número de nuevas empresas que logró exportar en 2018 llegó sólo a 549

ical | valladolid

Los esfuerzos para elevar la base exportadora de Castilla y León desde las diferentes administraciones están dando sus frutos y el año pasado, la Comunidad incorporó a los mercado internacionales a 549 empresas, aunque las entidades que venden en otros países de forma «regular», es decir, durante los últimos cuatro años consecutivos, sólo sumaron 43.

Los datos reflejan que 6.032 empresas exportaron productos durante el año pasado en Castilla y León, frente a las 5.483 del ejercicio anterior. Los exportadores regulares ascendieron a 1.811, cuando el año 2017, fueron 1.768. Los últimos diez años, desde 2008 a 2018, la base exportadora total de Castilla y León sumó 2.423 empresas; y el listado de entidades con ventas regulares, 562, con subidas relativas del 67,1 y 45 por ciento, respectivamente. A pesar del avance de la Comunidad en el número de empresas exportadoras, lo cierto es que las ventas continúan concentradas en unas pocas compañías, las principales dentro del monocultivo de la automoción. Los datos revelan que el año pasado, las cinco primeras empresas exportadoras de Castilla y León, acumulaban el 53,8 por ciento del total de las ventas de la Comunidad; las diez primeras, el 61,2 por ciento; y las 25 más importantes, el 70,7 por ciento. Asimismo, solo medio centenar de empresas asumían, el 77,8 por ciento de las exportaciones; y las 100 primeras, el 84,8 por ciento; un porcentaje que se elevaba hasta el 96,9 por ciento para las 500 más importantes, y al 99,2 por ciento para las 1.000 con más peso.

volumen de facturación

El volumen medio de ventas de las empresas exportadoras de la Comunidad, se situó el año pasado en 2,53 millones de euros, una cifra que para las regulares se elevaba hasta los 8,12 millones. Las cuantías mermaron respecto a 2017, cuando la base exportadora vendió productos por 2,83 millones; y la regular, por 8,29. Con todo, los datos están por encima de la media nacional, donde el global de las empresas vendió de media por 1,4 millones, y las regulares por 5,26.

En este contexto, cabe destacar que En este contexto, las seis empresas que exportaron más de 250 millones de euros, acumularon ventas por 8.470,39 millones, de un total vendido fuera por Castilla y León, de 15.264,13 millones. Asimismo, las 25 con ventas entre 50 y 250 millones, asumieron un total de 2.645,39 millones de euros; y las 198 con entre cinco y 50 millones, por 2.977,1 millones. Las 3.001 empresas con ventas por debajo de 5.000 euros, sólo vendieron en global por 2,87 millones de euros.

Hay que ganar tamaño

El presidente de la Cecale, Santiago Aparicio, reconoció ante estos datos que «a lo mejor» no están «haciendo las cosas bien» y se deberían «replantear» las medidas desde todos los ámbitos para impulsar el proceso de internacionalización y elevar la base exportadora regular. Una apuesta «fundamental», dijo, dentro de un mercado «globalizado». porque «aquí también están llegando otras muchas empresas de otros países porque este es un mercado atractivo».

El dirigente patronal apeló a un «análisis en profundidad» de la evolución del tejido exportador y apostó por impulsar medidas para concienciar a los empresarios de una vez por todas, para que «cambien el chip», así como por «adaptar» las formas de apoyarles, actuar «de diferente manera» siempre desde la sinceridad de que aunque la internacionalización «es muy bonita, es muy dura y no es fácil». «La internacionalización es un ejercicio básico y fundamental de las empresa, pero no es nada fácil», sentenció. El líder empresarial defendió que la internacionalización permite a las empresas «afrontar de mejor manera» los tiempos de crisis y apeló a los empresarios para que sean «conscientes y consecuentes a la hora de analizar este proceso de forma seria y decidida, para que su empresa sea viable o no en el futuro».

Aparicio expuso que del total de empresas exportadoras «como mucho el 30 por ciento vende de forma continuada» y «muchas menos son las que se implantan en terceros países». En este sentido, constató que el problema de Castilla y León es que el tamaño de las empresas «es muy pequeño». «El tamaño importa y mucho para tener personal y un departamento de internacionalización que te permita salir con garantías. Las empresas pequeñas pueden tener buen producto pero carecen de esas herramientas», aclaró.