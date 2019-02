Cambiarse de 'blusa' en vez de chaqueta

El PP cargó ayer con dureza contra Silvia Clemente. Entre ellas, la del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Dijo que este lunes le han enseñado una fotografía "en la que una persona aparece con una blusa muy naranja" y que él desconocía que "para incorporarse a otros partidos políticos bastara con cambiarse la blusa".

"Nosotros los que pertenecemos al Partido Popular somos personas que creemos en un proyecto, que sentimos un proyecto, no sabía que para incorporarse a otros partidos políticos bastara con cambiarse la blusa", ha apostillado.

Las reacciones no se hicieron esperar, en su mayoría contrarias. Entre ellas, la del que será su oponente en las primarias de Ciudadanos, el diputado Francisco Igea, que ha estado presente en el hemiciclo junto al resto de procuradores de Cs y ha adelantado que descarta integrar las candidaturas porque no cree que Clemente sea una buena opción y porque los afiliados "no esperan eso". "Unos vienen a la política para permanecer, y el mío es cambiar las cosas", ha resumido.

También en las Cortes, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha opinado que la marcha a Ciudadanos de su compañera de filas y encargada de coordinar el programa electoral del PP hasta el jueves tenía una "estrategia calculada".

Mañueco ha remarcado que, pese a las críticas con las que se despidió Clemente hacia él, en los últimos años "nunca" había mostrado sus discrepancias con el proyecto de los populares y ha dado su "humilde opinión" de que no se ajustan a la realidad.

Más duro en la crítica se ha mostrado el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha augurado que la llegada de Clemente a Ciudadanos "es la mejor estrategia para acabar" con este partido "en Valladolid y en Castilla y León".

"Es un claro ejemplo de puertas giratorias en un partido", ha declarado a los periodistas en el Parlamento, convencido de que Clemente "no se ha ido porque no creyera en el PP, sino porque no se le ofrecía un puesto de salida".

En el ámbito nacional, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha dicho que su partido está "sorprendido" de que Ciudadanos quiera llevar en sus listas a Clemente pese a las "dudas" apuntadas en algunos medios de comunicación sobre su "honestidad".

En el caso del resto de partidos de la oposición en Castilla y León, el PSOE, Podemos e IU-Equo han coincidido al considerar que la marcha de Clemente del PP y su aterrizaje en Ciudadanos perjudica a ambos partidos por diferentes motivos, aunque el socialista Luis Tudanca ha tratado de centrarse en su proyecto de cambio y no analizar las posibles repercusiones del cambio de Clemente.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que movimientos como estos hacen un "flaco favor" a la política autonómica, por la intromisión de la dirección nacional de los partidos para apoyar ahora a una "tránsfuga", en referencia a Clemente, tras "20 años de cargo en cargo" en el PP y el Gobierno de la Junta.

Por último, el portavoz de IU-Equo, José Sarrión, ha reconocido que con la renuncia de Clemente y su marcha a Cs ahora "cobra mucho sentido" la línea desarrollada por la expopular al frente de la Presidencia de las Cortes.

Clemente se queda con mensajes privados recibidos de miembros del PP y no con los "nervios y miedo" de sus dirigentes



La expresidenta de las Cortes y aspirante a las primarias de Ciudadanos como independiente para la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, prefiere quedarse con los "cientos de mensajes privados" recibidos por cargos, concejales y votantes del PP, que con "los nervios y el miedo" de algunos de sus dirigentes.

Así lo señalan a Europa Press fuentes de su entorno tras las críticas de algunos cargos 'populares' como el vicesecretario de Organización y jefe de campaña en las generales, Javier Maroto, quien ha expresado su "sorpresa" por la decisión de Cs de "acoger" en sus filas a Clemente, tras las informaciones que se han publicando poniendo en "tela de juicio" su honestidad.

En una comparecencia en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Pablo Casado, Maroto ha señalado que Clemente sabía que no iba a formar parte de las listas del Partido Popular en Castilla y León y ha añadido que ha optado por "buscar otra salida personal en otro partido".