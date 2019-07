PP y Cs plantean una reforma exprés del Estatuto para eliminar los aforamientos

ical | valladolid

Los grupos parlamentarios del PP y Cs, que suman 41 parlamentarios, han registrado este viernes una propuesta de reforma exprés del Estatuto de autonomía de Castilla y León para suprimir los aforamientos de los consejeros y presidente de la Junta y de todos los procuradores de las Cortes.

La iniciativa, que han detallado este viernes en rueda de prensa los portavoces de los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, Raúl de la Hoz y Carlota Amigo, requiere una mayoría de dos tercios de la Cámara autonómica, que tiene 81 parlamentarios, para salir adelante; y además el respaldo del Congreso ya que se trata de una reforma de una ley orgánica por afectar al Estatuto de Autonomía. De la Hoz ha confiado en que la reforma se tramite por el procedimiento de lectura única a partir de septiembre en las Cortes regionales y que pueda llegar al Congreso a final de año, aunque ha advertido de que llevará su tiempo.

Amigo ha explicado que Podemos, con dos procuradores, y Vox y Por Ávila, con uno cada uno, respaldan la reforma, mientras que el único representante de UPL les ha planteado que la reforma sea más amplia.

En la misma medida se ha expresado el PSOE, que tiene 35 procuradores, que apoya que se supriman los aforamientos, como ya defendió en la anterior legislatura aunque no prosperó por limitarlo el PP a los procuradores, y que pide que se aproveche la reforma para incluir en el Estatuto un suelo social.

Todos los aforamientos

Esta reforma urgente del Estatuto para suprimir todos los aforamientos, también los que afectan al presidente de la Junta y sus consejeros, es el punto dos de los cien del acuerdo de Gobierno que firmaron PP y Cs para gobernar Castilla y León, han recordado los dos portavoces.

En concreto, la reforma suprime del artículo 22.2 del Estatuto y del 29 lo referente a los aforamientos, que suponen que procuradores y miembros del Gobierno no sean juzgados en el caso de que se les abran causas penales por la justicia ordinaria sino por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, si el delito es en la Comunidad, o por el Supremo, en los otros casos.

Con ello, ha apuntado De la Hoz, recuperan la posibilidad de acudir a la segunda instancia.

En este momento no hay ninguna causa abierta a ningún procurador de Castilla y León ni miembro de la Junta, ha detallado el portavoz del PP, que ha precisado que si se abriera alguna se mantendría el aforamiento en tanto que se aprueba la reforma.

De la Hoz ha explicado que se trata de un proceso lento y que son varias las Cámaras regionales que han abordado esa limitación o supresión de los aforamientos, aunque la única que la tiene en vigor es Canarias, mientras que las de Balares, Murcia, Cantabria y más recientemente Andalucía —con una reforma prácticamente idéntica a la que se ha presentado hoy— todavía la están tramitando.

Algunas de esas reformas se plantearon en 2016 y 2017 y todavía ha estado ahí, ha añadido.

De la Hoz ha sostenido que es tradición que todas las reformas del Estatuto se planteen con el acuerdo de todos los grupos, lo que les hubiera gustado que también hubiera sido así en este caso, aunque ha abierto la puerta a que el PSOE se sume y «abandone la visión cortoplacista» y «la radicalidad absoluta e insulto permanente» para entorpecer el gobierno PP-Cs.

El portavoz del PP ha insistido en que el PSOE pretende introducir en la reforma asuntos que nada tienen que ver con los aforamientos y ha recordado que todos los grupos llevaban en sus programas electorales otras reformas que requieren un debate más tranquilo y sereno. Amigo ha incidido en que lo importante es la reforma ya, de manera urgente, del estatuto para eliminar lo que supone «una prebenda» de procuradores y gobierno, en lo que todos los grupos parecen estar de acuerdo, en lugar de introducir más asuntos que pueden entorpecer el consenso.

No es la primera vez que se intentan eliminar los aforamientos, lo que se intentó en la anterior legislatura aunque no salió adelante al oponerse PSOE y Podemos a la propuesta de «mínimos» que Cs logró consensuar con el PP para eliminar los aforamientos de los procuradores pero no de los consejeros y el presidente de la Junta.