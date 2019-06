El PP ve avances positivos con Cs en Castilla y León

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sostenido que en Castilla y León las relaciones con Cs van avanzando "positivamente" después de que los populares hayan aceptado el planteamiento en la última reunión del candidato del partido naranja, Francisco Igea, aunque están intentando "ampliar" con otras medidas, como las de creación de empleo.



En el conjunto nacional, el PP mantiene este lunes reuniones "a todos los niveles" con Ciudadanos y con Vox por separado para avanzar sobre los posibles pactos en comunidades y ayuntamientos, sobre todo en Madrid y Murcia, cuyos parlamentos regionales se constituyen mañana.



Según ha explicado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista en Telecinco, el objetivo es intentar llegar a acuerdos en base a los programas y para eso hay negociaciones a nivel local, autonómico y local durante esta jornada "a lo largo y ancho del territorio", por lo que hoy será "un día importante".



García Egea ha recordado que este martes se constituyen las mesas de los parlamentos de Madrid y Murcia, en las que cree que deben de estar representadas las distintas fuerzas políticas y, a partir de ahí, se abrirán las rondas para la investidura en las que aboga por "pactar primero los programas".

Ha considerado que los tres partidos de centro derecha no puede permitirse "no ponerse de acuerdo" en estas dos comunidades y se ha mostrado confiado en que sus interlocutores, tanto el de Ciudadanos, José Manuel Villegas, como el de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, son "serios y rigurosos" y se cumplirá lo que pacten entre ellos.



Además, García Egea ha vuelto a rechazar la posibilidad de una abstención del PP para facilitar una investidura de Pedro Sánchez. "Nosotros no somos un partido bisagra", ha replicado a este respecto, y ha instado al presidente en funciones a buscar apoyos entre sus "socios naturales" o los que apoyaron la moción de censura.