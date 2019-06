El primer reproche al pacto viene de UPL: "PP y Cs han hablado de sillones y no de los verdaderos problemas de Castilla y León

El secretario general de Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, no quiso valorar si el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para gobernar en la Junta de Castilla y León “es bueno o malo” pero sí reseñó que “en todo momento de negociación no se ha hablado de otra cosa que no sean sillones o puestos”, pero no sobre “los verdaderos problemas de Castilla y León”, algo que para él es lo que más decepciona.

“Yo no soy quién para juzgar el pacto, es evidente que la fragmentación del voto significa que haya que llegar a acuerdos entre partidos”, apuntó Santos, quien se mostró “triste” porque “después del proceso de negociaciones se siguen sin saber cuáles son las soluciones que aporta la coalición”.

Ante ello, el leonesista aseguró encontrarse a la espera de que en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta “se puedan esbozar alguna de las líneas que han planteado, porque las cien líneas principales son tan genéricas que las podría haber firmado cualquiera porque no dicen prácticamente nada”.

De igual modo y “hasta ver cuáles son las lineas programáticas del nuevo gobierno”, Luis Mariano Santos afirmó que Unión del Pueblo Leonés mantendrá “la misma postura que ha mantenido durante toda su historia”, es decir, “la reivindicación”, trabajando así “para cambiar el marco territorial y corregir los desequilibrios que en últimos 30 años la Junta ha acrecentado”.

“No sé si vamos a ser capaces de obtener tanto rédito como hace cuatro años, pero nuestra obligación es seguir intentando mejorar vida leoneses de Zamora, León y Salamanca”, resaltó.

Finalmente, Santos consideró que la propuesta hecha esta misma mañana por el candidato del Partido Socialista, Luis Tudanca, es “una desesperación fruto de lo que está pasando y ha pasado en los últimos días”, aunque “cada partido hace su juego y utiliza sus armas como puede o quiere”.