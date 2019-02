El procurador leonés Mitadiel encabeza la estrategia de Cs contra el desembarco de Silvia Clemente en sus listas

El procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Burgos, Gloria Bañeres, lideran el grupo de apoyo al diputado nacional Francisco Igea, que hoy anunció su decisión de presentarse a las primarias de Cs para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas, previstas para el 26 de mayo.

Ambos, junto a medio centenar de dirigentes y miembros de Cs, arroparon hoy en la sede de la formación al diputado nacional por Valladolid Francisco Igea, que pese a tener previsto continuar en el Congreso, decidió dar el paso de concurrir el proceso de primarias ante la posibilidad de que participe también la expresidenta de las Cortes e histórica dirigente del PP Silvia Clemente, que renunció esta semana a sus cargos y abandonó el que había sido hasta entonces su partido.

Manuel Mitadiel aseguró en declaraciones a Ical que apoya “plenamente” al médico vallisoletano Francisco Igea, que cuenta también con el respaldo de otros dirigentes de Ciudadanos como el economista Luis Garicano, cabeza de lista a las elecciones europeas. En ese sentido, explicó que Igea es quien mejor representa la imagen de Ciudadanos en este momento.

El diputado nacional de Ciudadanos (Cs) por Valladolid Francisco Igea anunció hoy que se presenta a las primarias de su partido para ser candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas, que tendrán lugar el 26 de mayo. Igea justificó este “paso al frente” al considerar que la expresidenta de la Cortes, Silvia Clemente, que suena para ir a las primarias de la formación naranja, no es la “candidata ideal” al no representar los valores de Cs como la regeneración, la lucha contra el clientelismo y los amiguismos, las libres designaciones, la utilización del dinero público y la diferencia entre la política y la administración. Además, confirmó que su decisión llega después de haber hablado estos días con el actual portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Luis Fuentes, del que dijo que no se presentará a las primarias. “Siempre dije que nunca me presentaría contra él”, subrayó.

El también miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos compareció este domingo en la sede 'naranja' de Valladolid rodeado de algunos dirigentes de su partido como el procurador Manuel Mitadiel y medio centenar de afiliados y simpatizantes, horas antes de que la Ejecutiva nacional de Cs -compuesta por 40 miembros- apruebe de forma telemática la lista de independientes que debe ratificar mañana el Consejo General de la formación. “No tengo la certeza de que se vaya a presentar Silvia Clemente”, apuntó. Antes del próximo martes a las 20 horas se sabrá quien aspira a presidir la Junta bajo el paraguas de Ciudadanos. Los candidatos que quieran optar al cargo podrán hacerlo desde 24 horas antes inscribiéndose en la página web del partido.

Francisco Igea reconoció que la posible inclusión de Clemente en una lista de Cs ha creado “más indignación que sorpresa” porque reiteró que es una persona que “claramente” tiene un mensaje que “no encaja” con los mensajes de la regeneración, de personas profesionales que no viven de la política. “No es el momento de valorar la vida política de Silvia Clemente que seguro tiene muchas luces pero también muchas sombras”, sentenció.

Igea confirmó que había intentado resolver esta cuestión previamente antes de la rueda de prensa. “No sabemos quién se presentará a la votación de la lista de independientes y si habrá alguien de Castilla y León pero la decisión la tomarán los militantes de la Comunidad”. Aseguró con orgullo que, a partir de ahora, los castellanos y leoneses podrán decir que “estos tipos sí son los que decían que eran”, lo que arrancó los aplausos de los asistentes a la sede Cs en Valladolid.

Tras casi 32 años de gobierno “ininterrumpido” del PP, el diputado nacional de la formación naranja aseguró que “aquí” también se vive con esperanza e ilusión la posibilidad de un cambio. “No se puede dar como alternativa a las próximas elecciones a personas como Alfonso Fernández Mañueco, Silvia Clemente y Luis Tudanca. “Eso no es lo que entienden los castellanos y leoneses por regeneración y por esa razón he decidido dar el paso”, manifestó.

En todo caso, preguntado por el hipotético caso de que Silvia Clemente ganara las primarias, Igea consideró que sería una candidata “fuerte” y “estupenda” de Cs porque es la persona que habrán elegido los militantes de Castilla y León. De resultar elegido él en las primarias de su partido como cabeza de lista de Cs a la Junta, Igea confió en poder conseguir la mayoría para poder gobernar porque, precisó, que “no hay nada imposible para nuestro partido”.

El diputado nacional de Ciudadanos añadió que durante estos días en Castilla y León se ha generado una “inquietud” que había que “acallar” sobre quién será el candidato a las primarias para luego representar a la formación de cara a la Presidencia de la Junta en una “liza tan importante”. Declaró que los militantes de Cs de Castilla y León le han comentado que no se podía vivir más días de ansiedad. Igea recordó que lo importante de las primarias es decidir quién representa mejor los valores de Cs y quien tiene la mejor imagen. “Aquí se juzga la ejemplaridad y la idoneidad del candidato”, precisó. En ese sentido, confesó que los militantes de la formación creen en la incorporación del talento y la independencia.

En ese sentido, se refirió a la foto que ha circulado por muchos medios de comunicación de una reunión en un bar de Las Delicias en Valladolid entre dos responsables de Cs en Castilla y León y Silvia Clemente. Incluso dejó de entrever que alguien de su partido se encargó de distribuir la foto de la reunión en un bar de Las Delicias en Valladolid: “No digo nada que no se haya comentado entre los periodistas aunque es el robado más falso de la historia desde el desnudo de Lola Flores”. Incidió en la idea al apunta que “no podemos confundir las maniobras de algunas personas del partido que a veces confunden la política con una versión poligonera de House of Cards” -en relación a la serie estadounidense de televisión-.

Igea explicó que los militantes y simpatizantes de Ciudadanos están “aún pendientes” de conocer la decisión que adopte la Ejecutiva nacional de la formación. Dejó claro que votará “naturalmente” en contra de una posible candidatura de Silvia Clemente, además de solicitar a más compañeros que rechacen ese nombre. “Somos un partido donde prima la libertad y la discusión aunque no comparto la decisión de incluir a la expresidenta de las Cortes”, apuntó. Eso sí , negó cualquier tipo de división en Cs Castilla y León y aseguró que, si finalmente resulta elegida en las primarias, será la mejor candidata de la formación naranja a la Presidencia de la Junta.

Además, confesó que nunca pedirá al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que se manifieste a la hora de elegir uno de los candidatos a unas primarias. En ese sentido, no temió un apoyo a Silvia Clemente por parte del presidente de Cs en caso de que fuera elegida hoy como independiente para concurrir a las primarias. “Yo soy el apoyo de Albert Rivera y formamos parte de un equipo. No lo va hacer y nunca lo va hacer”, expuso.