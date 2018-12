El programa Conciliamos se suspende los sábados por una «demanda inexistente»

‘Conciliamos’ los sábados, que tenía previsto arrancar el 12 de enero próximo, se aplaza ante una demanda «prácticamente inexistente» puesto que las solicitudes para este programa que busca facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral no han llegado a superar las diez por cada una de las provincias de la Comunidad. Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades aseguraron a la Agencia Ical que la intención de la Junta es analizar, en el marco del Diálogo Social, «opciones que pueda haber para un futuro».

La ampliación de ‘Conciliamos’ a los sábados del curso escolar, junto a las vacaciones de Carnaval, se había anunciado ‘a bombo y platillo’ como una nueva medida para fomentar la conciliación aunque no ha contado con el respaldo de las familias. La «inexistencia de demanda» para participar en este programa los sábados, precisan desde la Junta, contrasta con el interés «muy activo» del programa durante los periodos vacacionales. El mejor ejemplo, es que el ‘Conciliamos’ en estas Navidades ha recibido un total de 1.453 solicitudes en el conjunto de la Comunidad mientras que alcanzó los 9.220 participantes en todo 2017. El planteamiento de ampliar ‘Conciliamos’ a partir de 2019 a los sábados y a Carnaval, que se sumarían a los actuales periodos de Navidad, Semana Santa y verano, fue una medida fruto del acuerdo alcanzado con el Diálogo Social en materia de conciliación de la vida familiar y laboral con la intención de que este programa ofertara nuevas opciones. De ahí que se planteara que los niños de 3 y 12 años acudieran a actividades lúdicas durante los sábados, siempre que no fueran puentes ni estuvieran incluidos en las vacaciones, que se desarrollarían en colegios públicos y centros municipales en las capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes.

La previsión que manejaba la Consejería era que el programa se desarrollara en todas las capitales de la provincia, salvo Burgos, además de Aranda de Duero (Burgos), Ponferrada (León) y Medina del Campo (Valladolid). La convocatoria para ‘Conciliamos’ los sábados se lanzó el pasado 9 de octubre, para que las familias interesadas presentaran sus solicitudes entre el 10 y 19 de octubre. La previsión de fechas de la Consejería era que las listas provisionales se publicaran el 15 de noviembre mientras que las definitivas sería el 17 de diciembre. Pasaban los días y la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León no actualiza las diferentes fases del procedimiento. La explicación estaba en el casi nulo interés que ha despertado este nuevo programa, una realidad que ha transcendido a finales de diciembre. «A pesar de haberse planteado esta mejora del ‘Conciliamos’ con esta nueva opción con la que se pretendía extender el programa a los sábados, la demanda para participar en el mismo ha sido prácticamente inexistente para llevarlo a cabo»., señalan a Ical fuentes de la Consejería.