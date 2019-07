El PSOE ve "fraude de ley" en el empadronamiento de Javier Maroto para ser senador

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha sostenido este martes que el empadronamiento en el pueblo segoviano de Sotosalbos de la persona propuesta por el PP para ser senador autonómico, Javier Maroto, es un "fraude de ley" porque "no vive ni va a vivir" en ese lugar.

A tres horas de que se produzca la votación en las Cortes que decidirá si finalmente Maroto es designado senador por Castilla y León junto a los socialistas Teresa López y Fran Díaz, que forman parte de una candidatura conjunta y que se vota a la vez, Tudanca ha ratificado que los socialistas votarán en contra para frenar la elección del vicesecretario nacional de Organización del PP.

Con la negativa del PSOE, la designación de Maroto sólo prosperará si Ciudadanos vota sí junto con el PP, ya que en una segunda votación se precisan más síes que noes, por lo que populares (29) y 'naranjas' (12) tendrían que superar al menos los 35 noes del PSOE, además de aquellos sufragios del grupo mixto que opten por la negativa, al menos los de Podemos y UPL.

"No podemos tolerarlo", ha sentenciado Tudanca, convencido de que no puede ser senador por esta Comunidad "alguien que de forma manifiesta ha defendido intereses contrarios a los de Castilla y León" en asuntos como el Condado de Treviño, la fiscalidad vasca o la ubicación del puerto seco de Pancorbo (Burgos).

Tudanca ha lamentado que para percibir la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León -unos 426 euros- haya que estar empadronado un año antes de la solicitud y "para ser alto cargo del PP cobrando un sueldazo valga con dos semanas", gracias a un "nuevo cambalache" entre el PP y Cs, si esta tarde votan juntos afirmativamente.

"No puede valer", ha apostillado, convencido de que la ley establece que para que el empadronamiento sea efectivo debería tener Sotosalbos "como residencia habitual" y vivir allí al menos la mitad del año.

De hecho, ha augurado que si Maroto no sale elegido esta tarde, lo que ocurriría si Ciudadanos se abstiene o vota no, el dirigente popular dejaría de estar empadronado en el municipio segoviano de Sotosalbos la próxima semana.

El dirigente socialista ha considerado "inadmisible" y un "absoluto escándalo" que haya sido el PP nacional el que haya impuesto al PP de Castilla y León la designación de Javier Maroto, lo que ve como una continuación del proceso de "intervención" que ha criticado desde las negociaciones mantenidas entre los populares y Ciudadanos.

Tudanca ha recordado que "nunca" hubo dificultades para designar senadores en la región aunque ha reconocido que en alguna de las designaciones propuestas por el PSOE hubo "amenazas" por parte del PP, en referencia a la elección del ex secretario general del PSCyL Óscar López hace dos legislaturas.

Ha agradecido que los dos socialistas que se verían frenados en su aspiración de ser senadores autonómicos, Teresa López y Fran Díaz, hayan "entendido a la perfección" este planteamiento del grupo socialista y lo hayan asumido con "generosidad". "El PSOE no va a defender los sillones, sino los intereses de esta tierra", ha zanjado Tudanca.