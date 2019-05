Rey advierte sobre el bilingüismo en los centros educativos: «Ni un paso atrás»

agencias | valladolid

El consejero de Educación, Fernando Rey, recordó ayer que el plan bilingüe alcanza ya los cuatro años de trabajo «y no se puede dar paso atrás ahora», en alusión a la petición sindical de aplazar el borrador hasta la próxima legislatura. «Es verdad que ha coincidido el tema electoral, pero ya llevamos un año hablando del bilingüismo y se ha hecho un gran esfuerzo inversor de la Junta que queremos sea mayor para dar un salto de calidad y de calidad», señaló.

Además —pese a que reconoció que supone «una fuerte incomodidad» a los alumnos al tener que aprender en otro idioma, para las familias o el propio profesorado al tener que mejorar su nivel— indicó que debe vencerse esa resistencia «a profundizar y avanzar». Así, señaló que ya hay resultados que reflejan que en la Ebau del año pasado la comunidad fue de las mejores de España en inglés. «Y ya sabemos que aquí se corrige más duro que en otras comunidades», puntualizó. «Hay que seguir apostando por potenciar la enseñanza del inglés y de otros idiomas, y en el caso del primero ya no debe ser considerada como lengua extranjera si no como vehicular como el castellano. Lengua extranjera debería ser considerada una segunda aparte del inglés y la propia como ocurre en otros países extranjeros para el francés, alemán, chino, etc. Por tanto aprender inglés no es optativo, da igual ahora que el próximo año y esto es así», aseveró.

Por otro lado, el consejero de Educación, Fernando Rey, señaló en torno al resultado obtenido por el PP en las elecciones generales que no puede «hacer una lectura muy diferente de la que todo el mundo hace» y se refirió al hecho de que «una derecha dividida» perjudica los «planteamientos del centro-derecha» y de ahí la pérdida de votos. «Formalmente el pueblo soberano no se equivoca jamás y hay que adaptarse a la realidad electoral», expuso. Así lo puso de manifiesto ayer en la entrega de los premios escolares ¿Qué es un rey para ti?, donde el consejero, que no es militante, no quiso pronunciarse en cuanto a las declaraciones de compañeros de Gobierno de la Junta sobre una hipotética «soberbia» del PP o la «derechización» excesiva de la formación política. «La verdad es que no me siento muy competente como para hablar en calidad de consejero de Educación. Si lo haría como profesor de Derecho Constitucional».