La riqueza per cápita de la Comunidad es un 25% más baja que la media europea

ep | madrid

Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón fueron las únicas cinco comunidades autónomas españolas que en 2017 superaron la riqueza media per cápita en la Unión Europea, mientras que otras cinco regiones españolas (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta) no llegaban al 75 por ciento de esta cantidad, según los datos en función del poder de compra (pps) publicados por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

Madrid fue la más rica entre las regiones españolas en 2017, con un PIB per cápita de 33.800 euros, que expresado en unidades de paridad de poder de compra (pps) alcanza los 37.200 pps, equivalente al 124 por ciento de la media por individuo de la UE, por delante de País Vasco, con 33.000 euros y 36.300 pps (121 por ciento); Navarra, con 30.900 euros y 34.000 pps (113 por ciento); Cataluña, con un PIB per cápita de 30.100 euros y 33.10 pps (110 por ciento) y de Aragón, con 27.600 euros y 30.400 pps respectivamente.

Las más pobres

En el extremo opuesto aparece Extremadura, con un PIB per cápita de 17.600 euros y una riqueza por individuo en función del poder de compra de 19.300 pps, equivalente al 64 por ciento de la media de la UE, por detrás de Melilla, con 18.000 euros y 19.800 pps (66 por ciento) y Andalucía, cuya renta per cápita fue de 18.600 euros y alcanzaba los 20.400 pps al tener en cuenta la paridad de poder de compra (68 por ciento). Por delante de estas regiones se situaba la ciudad autónoma de Ceuta, con 19.600 euros de renta per cápita y 21.500 pps (72 por ciento), seguida de Castilla-La Mancha, con 19.800 euros y 21.800 pps (73 por ciento). Justo en el 75 por ciento de la media comunitaria se situó Canarias, con una renta per cápita de 20.600 euros, equivalente a 22.700 pps, mientras que Murcia alcanzó el 76 por ciento con 20.600 euros y 22.700 pps.

Por su parte, ligeramente por debajo de la riqueza europea per cápita expresada en unidades de paridad de poder de compra se situaron La Rioja y Baleares (96 por ciento), mientras que algo más descolgadas estaban Castilla y León (86 por ciento), Cantabria (83 por ciento), Galicia y Asturias (82 por ciento en ambos casos) y Valencia (81 por ciento). Ninguna de las regiones españolas figuró en 2017 entre las más ricas de la UE, puesto que la región con mayor PIB per cápita del bloque comunitario fue la británica Londres Interior Oeste, con 209.900 euros por habitante y 188.000 pps, equivalente al 626% de la media de la UE, por delante del Gran Ducado de Luxemburgo (253%), Sur de Irlanda (220%), Hamburgo (202%) y Bruselas (196%).

En concreto, entre las 20 regiones europeas con mayor riqueza per cápita expresada en unidades de paridad de poder de compra se situaron cinco alemanas, dos de Reino Unido, dos de Irlanda, dos de Austria y una región en países como Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y Suecia, así como el Gran Ducado de Luxemburgo.

En el caso contrario, entre las más pobres, aquellas con una riqueza per cápita en función de poder de compra igual o inferior al 50 por ciento de la media de la UE, destacaban principalmente regiones de los socios centroeuropeos, con cinco regiones de Bulgaria, cuatro de Hungría y tres de Polonia, mientras que Rumania registraba dos regiones, igual que Francia y Grecia.