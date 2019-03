Rivera no descarta fichar a Soraya Rodríguez y ella abre la puerta al Parlamento Europeo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no descarta fichar a la exportavoz socialista Soraya Rodríguez, y ella abre la puerta a combatir a la extrema derecha y a los populismos desde el Parlamento Europeo. Así se desprende de sendas entrevistas a ambos en Antena 3 recogidas por Servimedia, después de que Soraya Rodríguez explicara en una carta las discrepancias con la dirección de su partido por su política ante el independentismo catalán por las que abandona la militancia en el PSOE, con el que fue portavoz en el Congreso de los Diputados y secretaria de Estado, entre otras responsabilidades.

Rivera no confirmó ese fichaje pero dejó claro que tampoco puede descartar “nada”, y se refirió a Rodríguez como una persona “capaz, moderada, que inequívocamente ha defendido la Constitución”, y cuyo trabajo respeta más allá de las diferencias políticas que han mantenido.

Precisó, en todo caso, que él no la ha llamado, aunque sí la deseó suerte cuando ella se despidió del Congreso de los Diputados, como ha hecho con otros parlamentarios que tampoco tienen previsto repetir.

Por su parte, Soraya Rodríguez explicó que ha tomado una decisión, la de irse del PSOE, y por el momento no ha tomado “ninguna más”. Dejó claro que no se irá al PP pero ni fue igual de clara en el caso de Ciudadanos, y de hecho argumentó que después de lo que está pasando en el Parlamento Europeo con la extrema derecha cree que es necesario combatir “los extremos” desde el centro, y no desmintió que eso signifique abrir las puertas a ser candidata en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo.

Dejó claro que la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy estaba “plenamente justificada” pero lamentó que se convirtió en una “mayoría para gobernar” apoyada en los independentistas, y “no puedes hacer depender la gobernabilidad de quienes han dado un golpe de Estado”.

Rivera dejó claro que su política de “atraer talento” de otros partidos no es transfuguismo, sino un “reajuste” del mapa político debido a la “descomposición del bipartidismo” y a la consolidación del centro que representa Ciudadanos. Aseguró que en la bancada que respalda a Emmanuel Macron en Francia la mitad de los diputados proceden de los partidos tradicionales, y aseguró que “salvando las distancias” pretende hacer algo similar en España, “huir de los extremos” y crear “un gran carril central sociológico y político”.

Sobre Silvia Clemente, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por ayudas públicas concedidas cuando era consejera, subrayó que “no hay ninguna imputación” y criticó que haya condenados del PP que “se quedan en su escaño” y a Clemente se la juzgue igual argumentando simplemente que “es feo” lo que se está publicando.