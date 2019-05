Las diez frases más destacadas de Tudanca

El segundo de los dos debates entre los cuatro candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, y que actualmente cuentan con grupo parlamentario propio, ha dejado algunas frases destacadas. Estas han sido las del candidato del PSOE, Luis Tudanca.

1) (A Mañueco, PP) "No me puedo creer todas las plataformas han pedido la dimisión del consejero de Sanidad y que el señor Mañueco pinte este mundo ideal que no existe".

2) "Vamos a revertir hacia un modelo íntegramente público el Hospital de Burgos".

3) "Hay que mantener y vamos a mantener los centros de educación especial".

4) "Los servicios públicos son esenciales en una tierra como esta, si fueran tan maravillosos, no tendríamos una tierra tan despoblada".

5) "Para fijar población se necesitan tres tipos de infraestructuras: las físicas, las sociales y las tecnológicas".

6) "En estos diez meses se ha avanzado en algunas cosas como nunca, hemos liberado la autopista de peaje de Burgos".

7) "Yo creo que no se puede pactar sobre encuestas, nosotros apostamos por el diálogo, para defender el interés general".

8) "Podemos ir a peor, esta Comunidad que ha tenido 32 años de la derecha, ahora puede pactar con la extrema derecha".

9) "El trama de Castilla y León es que siga gobernando el Partido Popular".

10) (A Fernández, Podemos) "No le consiento que me dé lecciones de participación y primarias, los acuerdos los van a aprobar los militantes".