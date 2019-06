Tudanca ve truncadas sus esperanzas de ser el primer presidente socialista de la Junta desde Demetrio Madrid

Luis Tudanca ha perdido hoy sus esperanzas de convertirse en el segundo presidente socialista tras Demetrio Madrid tras el principio de acuerdo al que esta mañana han llegado Francisco Igea y Alfonso Fernández Mañueco.

Fuentes del equipo de Francisco Igea han dejado claro que, al menos de momento, no tendrá lugar ninguna reunión con Luis Tudanca. "Si finalmente hay alguna linea roja que impida el acuerdo con el PP, se explorará esa vía, pero de momento, no", subrayan al tiempo que dejan claro que el secretario autonómico socialista no lo pone fácil: "De momento, no se ha referido a la postura de Pedro Sánchez respecto a Cataluña", manifiestan.

La suma de los procuradores de PP y Ciudadanos, 29 y 12 respectivamente, suman 41 escaños en las Cortes autonómicas, mayoría absoluta, con lo que el voto de Vox no resulta necesario para la investidura ni para la acción legislativa de la Cámara autonómica. Tampoco lo son ni ULP ni el nuevo partido XAV.

En cualquier caso, desde Ciudadanos dejan claro que ellos no son partidarios de negociar con ellos. "Somos alérgicos a los partidos localistas. Aquí no se trata de conseguir algo para León, para Valladolid o para Ávila, sino para todos los ciudadanos de la Comunidad"

Ciudadanos tampoco quiere acuerdo alguno con Vox y sobre un posible encuentro del PP con el partido de Abascal subrayan que "no ayudaría".