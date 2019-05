UGT pide oposiciones más acordes a categorías y estudios

efe | valladolid

El sindicato UGT ha denunciado el problema endémico del modelo de oposiciones de Castilla y León, que es «más papista que el papa», y en el que se pide más nivel que en ninguna otra comunidad, y ha demandado a los políticos que salgan de las urnas el domingo un sistema acorde a la categoría y los estudios que se piden.

«No puede ser que para optar a una plaza de personal de servicios se pida lo mismo que a un ingeniero, que buena parte de las plazas de las oposiciones a profesor de secundaria de matemáticas queden desiertas, o que sólo se cubran una de cada cuatro plazas que se sacan a promoción interna», denunció ayer en rueda de prensa el responsable de la FeSP de la UGT en la Comunidad, Tomás Pérez.

«No es un problema coyuntural sino estructural», sostuvo el sindicalista que se refirió a los casos más graves, como la suspensión de las oposiciones de enfermería en 2015 por «no estar bien formuladas», la repetición de las oposiciones de personal de servicios por contener preguntas no acordes a la categoría profesional o los cientos de protestas en las últimas de enfermería. «En Castilla y León la exigencia es muy superior a la de en otras autonomías», ya que un opositor que aquí no aprueba saca las mejores notas en otras comunidades, e incluso quien no aprueba una promoción interna aquí supera una prueba libre en otros sitios, sostuvo Tomás Pérez. El secretario de la FeSP de UGT en la Comunidad aseguró que es un problema que se arrastra desde siempre, por lo que han suspendido la protesta convocada para el jueves.