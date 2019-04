Dolor o gloria para Almodóvar en Cannes

efe | madrid

Pedro Almodóvar, Terrence Malick, Jim Jarmusch o Ken Loach son algunos de los pesos pesados que competirán en la 72 edición del Festival de Cannes, según la programación oficial desvelada ayer en París por su delegado general, Thierry Frémaux.

Una edición en la que 19 películas competirán por la Palma de Oro y en la que Dolor y Gloria será la sexta oportunidad para Almodóvar de hacerse con el premio principal del festival. La película de Almodóvar tendrá una fuerte competencia en títulos como el drama histórico A Hidden Life, situado en la Segunda Guerra Mundial, de Terrence Malick, que marcará el regreso del director estadounidense ocho años después de haber logrado la Palma de Oro con El árbol de la vida.

El trofeo tampoco se le resistió al británico Ken Loach en 2006 con El viento que agita la cebada y en 2016 con Yo, Daniel Blake». Ahora competirá con Sorry, we missed you, la historia de una familia tratando de combatir las deudas que le asedian desde la crisis financiera de 2008. «Muy kenlochiana», en palabras de Frémaux.

Entre los francófonos, otros clásicos del festival. Los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne buscarán su tercera Palma —tras las de Rosetta (1999) y «El niño» (2005)— con un título social y de actualidad, Le jeune Ahmed, sobre la radicalización islamista de un joven en la actual Europa.

También en este tono Les Misérables, del maliense Ladj Ly, que pone el foco en la violencia policial y marginación de los jóvenes en la periferia parisina. El canadiense Xavier Dolan, uno de los jóvenes cineastas preferidos por Cannes, participará con una película que dirige y protagoniza, «Matthias et Maxime».

El brasileño Kleber Mendonça Filho, autor de Aquarius, fue seleccionado con Bacurau, centrada en los oscuros secretos de un grupo de vecinos, que codirige junto a Juliano Dornelles, y que está protagonizada por Sonia Braga y el alemán Udo Kier.