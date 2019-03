Omar Carro, éxito de oro en el Polo Norte

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

La Rovaniemi 2019 no es una carrera cualquiera. Sólo apta para atletas con una preparación específica y una resistencia que a veces llega al sufrimiento, en su palmarés de honor ya cuenta con un leonés, Omar carro. Por delante, más de 300 kilómetros y temperaturas que llegaron a los 30 grados bajo cero para alcanzar la meta en la capital de la Laponia finlandesa. Y en ese lugar que también ejercía como salida Omar lograba hacer historia. Hicieron falta 97 horas y media para que este leonés de Palacios de Rueda hiciera realidad su sueño. Y además de oro. «Correr en condiciones tan exigentes es un reto que tenía en mente. Y al final he podido afrontarlo con un desenlace feliz», apuntaba este ultratleta que ya tiene en mente otros escenarios, entre ellos la meca en este tipo de pruebas en Alaska.

Después de lograr el éxito en el Polo Norte, esa experiencia le será vital. Y es que en la Rovaniemi 2019 Omar tenía que hacer frente a una carrera en la que la autosuficiencia es esencial ya que ninguno de los participantes puede recibir ayuda externa tanto a la hora de alimentarse como para el descanso. Hasta el agua es un elemento preciado ya que hasta tenía que hacerla de la propia nieve, un hábitat que junto al hielo marcó todo su devenir en la competición. La orientación es también otro factor importante. Y ahí Omar Carro lograba su éxito que tenía también otro apartado en la estrategia. No en vano el recorrido no estaba balizado teniendo que guiarse cada participante a través de un track para el GPS y un roadbook con una serie de puntos por los que debían pasar. No hacerlo en alguno o acercarse a una población era motivo de descalificación.

En ese escenario el leonés lograba hacerse fuerte. Más incluso cuando en el kilómetro 130 buena parte de los rivales que pujaban con él por superarle se paraban a descansar. Ahí Omar pasaba al ataque logrando dilatar su estrategia para reponer fuerzas y con ello ampliar una renta que llegó a los ocho kilómetros. Hasta el final, casi con media carrera por delante, su trayecto llegó a veces a ser agónico. Por detrás los perseguidores buscaron acercarse pero se encontraron con un atleta compacto que con 43 años lograba entrar en Rovaniemi con los brazos levantados y saboreando un triunfo que a pesar de las condiciones adversas y el frío extremo le reportó el calor que no tuvo durante más de 300 kilómetros.