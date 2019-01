Pasear Venecia sin pernoctar costará 5 euros

Los visitantes que no pernocten pagarán un impuesto turístico. Rondará los 5 euros y aportará al consistorio 50 millones anuales El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, es un político que siempre da sorpresas. Hace tres años tuvo su más y sus menos con Elton John —radicado en la localidad italiana— por su negativa a permitir el desfile del Orgullo Gay en la ciudad de los canales. También prohibió todos los manuales escolares que abordaran la homosexualidad y la discriminación. Nadie pone en duda de que se trata de un político de centro-derecha bastante taxativo. Ante la amenaza terrorista del yihadismo, por ejemplo, no vaciló a la hora de ordenar a la policía italiana que «disparara inmediatamente a cualquiera que gritara ‘Alá es grande’, porque si tanto lo adoran, más vale que lo vean cuanto antes». La última iniciativa de Brugnaro afortunadamente no es tan radical, pero está generando debate. Y sin que sirva de precedente, bastante consenso en su país.

La Ley de Presupuestos italiana, aprobada in extremis el pasado 30 de diciembre, contempla la posibilidad de que Venecia pueda aplicar a partir de julio la llamada ‘tasa de desembarco’, que ya se cobra en las Islas Eolias y en Lampedusa (Sicilia). ¿En qué consiste realmente? Pues se trata de cobrar entre 2,5 y 10 euros a los turistas que no llegan a pernoctar en la ciudad de los canales. Una medida destinada principalmente a los cruceristas (cada año atracan en el puerto del Adriático más de 600 barcos) que inundan Venecia y se limitan a una visita diurna. «Son los que ‘muerden y salen corriendo’», ejemplifica el alcalde. El gravamen se incluiría en el billete de transporte; da lo mismo que se llegue en crucero, avión o autocar.