La pensión

(une al comentario anterior) Ese lujo de ir al cine en sema nos lo permitíamos porque Íbamos convidados por la señora riosellana que era persona acaudalada, muy simpática y muy generosa. Los domingos asistíamos todos a misa en los Agustinos, como a ella le gustaba, y seguido nos conducía hasta el Café Nacional para convidarnos a vermú y aceitunas rellenas. Aquello para la mayoría de nosotros estaba a años luz de nuestras posibilidades monetarias y disfrutábamos del convite y de la generosidad de la asturiana como niños con zapatos nuevos. La segunda patrona era un matrimonio sin hijos y allí estuve muy cómodo para el estudio, ya que nadie me molestaba y tenía media casa libre a mi disposición, pero estuve sometido a un régimen más estricto que el de los padres Dominicos de donde venía de pasar los siete años de bachillerato en régimen de férreo internado. Las horas de la comida y cena eran inamovibles pues si me demoraba por alguna causa justificada cuando llegaba a casa aún me estaban esperando con la mesa puesta. Entonces no había móviles ni WhatsApp para poder avisar y no quedaba otro remedio que andar a la carrera y privarse de muchos ratos buenos en los que uno hubiera estado mucho más tiempo. En el caso de los estudiantes que éramos de lejos la patrona sí es cierto que hacía las veces de madre y de tutora, y que se sentía con cierta obligación de velar por nuestro buen comportamiento y que no nos desviásemos de lo que habíamos venido a hacer, que era estudiar. Yo mantengo un gran recuerdo de los años que viví como pupilo.